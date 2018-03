Strengere regels op komst voor dure sms-diensten TT

29 maart 2018

12u14

Bron: Belga 0 Consument Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) kondigt strikte regels aan voor telecomoperatoren over betaalde sms-diensten via anderen. Over die vaak erotische diensten heeft de Ombudsman voor Telecommunicatie de laatste tijd weer vaker klachten ontvangen. Vaak schrijven mensen zich in zonder het te beseffen, wat tot verrassingen op de factuur kan leiden.

Ombudsman Luc Tuerlinckx stelt specifiek bij Proximus een opstoot vast van klachten. "Het probleem duikt al tien jaar lang periodiek op. Bijna altijd gaat het om buitenlandse spelers die op sluikse wijze opereren. Eind 2017 ging het om pop-ups die verschijnen in apps en waarbij consumenten voor diensten betalen zonder dat ze het beseffen. Als ze daarover vervolgens gaan klagen bij Proximus, worden ze van het kastje naar de muur gestuurd."

Het geduld van telecomminister De Croo is op. "Vorig jaar werden met de operatoren een reeks richtlijnen overeengekomen. Maar aangezien er klachten blijven komen, is het duidelijk dat zelfregulering van de sector niet volstaat. De regels zullen wettelijk verankerd worden", zegt hij. "In totaal kwamen er vorig jaar 402 klachten binnen over de aanrekening van M-commercediensten en 242 klachten over premium sms-diensten. Dat is minder dan de voorgaande jaren, maar toch nog steeds een aanzienlijk aantal."

"Ik heb van bij het begin gezegd dat als de operatoren de richtlijnen niet zouden opvolgen, we deze zouden omzetten in wettelijk afdwingbare regels. Sommige bedrijfjes die sms-diensten aanbieden, zijn echte cowboys. Die moeten eruit", aldus nog de minister. Telecomregulator BIPT zal verantwoordelijk zijn voor de controle op de naleving van de regels. De Croo dreigt met zware sancties: boetes die kunnen oplopen tot 5 procent van de omzet van de telecomoperator in kwestie.