Strengere energie-eisen: zo betaalt u die dure investeringen aan uw woonst

22 januari 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen In Vlaanderen moeten woningen aan steeds strengere energie-eisen voldoen. Zo kan een huurwoning sinds begin dit jaar ongeschikt worden verklaard als er geen minimum aan dakisolatie aanwezig is. En daarnaast is op 1 januari 2020 ook de dubbelglasnorm in werking getreden. Die bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen – zowel privéwoningen als huurwoningen – over dubbele beglazing moeten beschikken.

De nieuwe maatregelen komen bovenop de al bestaande energienormen die de overheid oplegt aan nieuwbouwprojecten of (ingrijpende) renovaties. Al die bijkomende energie-investeringen kosten natuurlijk handenvol geld. Gelukkig zijn er verschillende manieren om die te financieren. Een overzicht.

Groene lening

Bij de banken liggen ‘groene leningen’ of ‘energieleningen’ momenteel natuurlijk in de etalage. Die zijn specifiek bedoeld voor de financiering van groene investeringen. Denk daarbij aan zaken zoals de plaatsing van een verwarmingsinstallatie, warmtepompen, isolatie, regenwaterrecuperatie, de uitvoering van een energieaudit, geothermische verwarming, zonneboiler, ventilatie, de aanleg van een groen dak, zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing of thermostatische kranen. Ook investeringen die de woning beschermen tegen inbraak en brand komen vaak in aanmerking voor een groene lening.

Bpost en Axa bieden al een energielening vanaf 1,59 procent. Leent u 50.000 euro over een looptijd van 8 jaar, dan betaalt u maandelijks 555 euro per maand af. Bij de grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC schommelt de rentevoet voor een groene lening rond 1,75 à 1,8 procent.

Met een groene lening kan u meestal ook andere dan groene investeringen financieren, al moeten groene investeringen – afhankelijk van de financiële instelling – doorgaans 50 à 75 procent van het totale investeringsbedrag vertegenwoordigen. De goedkoopste energielening vindt u in dit overzicht.

Renovatielening

Groene investeringen kan u natuurlijk ook financieren met een gewone renovatielening, waarmee u veel meer kan financieren dan louter energiebesparende maatregelen. U moet er dan wel rekening mee houden dat de rentevoeten van renovatie- of verbouwingsleningen hoger liggen dan die van groene leningen. Bij de grootbanken gaat de rente van renovatieleningen richting 2,95 procent. Voor een investering van 50.000 euro over een looptijd van 8 jaar, bedraagt het maandelijkse afbetalingsbedrag 584 euro. Bekijk hier de beste renovatieleningen.

Wederopname

Nieuwe investeringen aan uw woningen kan u ook financieren via een heropname van kapitaal binnen uw bestaande hypothecaire lening. Het betekent dat u het terugbetaalde kapitaal opnieuw leent bij de bank. Dat gebeurt tegen de rentetarieven die op dat moment van kracht zijn. Het zal er echt van geval van geval van afhangen of zo’n wederopname bij uw bank voordeliger is dan een groene lening.

