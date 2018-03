Stop met producten vergelijken: waarom de eerste de beste keuze gelukkig maakt Celien Moors

20 maart 2018

17u38 0 Consument Wie de beste smartphone, meest comfortabele fiets of lekkerste confituur wil, moet wel het hele gamma vergelijken, toch? Niet doen, stelt een Nederlandse consumentenpsycholoog, want zo overschatten we het belang van de verschillen en laten we ons misleiden. De eerste de beste keuze maakt gelukkig.

Soms gebeurt het heel bewust, zoals een retailer die drie van zijn elektrische fietsen rangschikt volgens prijs, grootte en de hoeveelheid versnellingen. Soms doen we het zelf onbewust, bijvoorbeeld wanneer we aan het ijskraam drie smaken ijs aanwijzen omdat die per bol minder kosten, terwijl we er eigenlijk maar twee wilden. Feit is: wanneer we een aankoop willen doen, vergelijken we. "Dat ontstaat uit de angst om niet over alle informatie te beschikken", stelt Patrick Wessels, Nederlands consumentenpsycholoog. "Wanneer we denken dat er méér aanbod is, denken we ook dat het aanbod beter is, en we er de tijd voor kunnen nemen producten tegen elkaar af te zetten." Die menselijke neiging om producten te vergelijken bestond altijd al. Het is pas de laatste jaren dat het internet en vergelijkingssites de drang voeden. Maar, zo vertelt Wessels in zijn nieuwe boek 'Geld maakt wel gelukkig (als je weet hoe je het moet uitgeven)': het vergelijken zit in de weg om een goede keuze te maken. Niet dat hij persé wil besparen op zijn nieuwe televisie. Hij wil gewoon gelukkiger worden door zijn aankoop.

Verschillen overschat

