Stop je tijdelijk met werken voor een ziek kind? De RVA geeft een uitkering (maar veel is het niet)

Je kind dat plots heel ziek wordt: het is de ultieme nachtmerrie van elke ouder. In de eerste plaats omwille van het fysieke leed en de onzekerheid. Maar ook de financiële kant kan voor kopzorgen zorgen.

10 dagen familiaal verlof

Een ziek kind geeft geen recht op betaald klein verlet op het werk. Je hebt in zo’n geval wel het recht om afwezig te blijven om dwingende redenen, het zogenaamde familiaal verlof. Ook bij een onvoorziene hospitalisatie van je kind kan je dat familiaal verlof opnemen. Let wel: je moet dit wel kunnen bewijzen aan je werkgever. Bovendien ontvang je voor deze afwezigheidsdagen ook geen loon. Als je voltijds werkt, is dit familiaal verlof trouwens beperkt tot maximaal tien werkdagen per jaar.

Langer ziek? Tijdelijk stoppen met werken

Valt je kind voor langere tijd ziek of wordt het wekenlang in het ziekenhuis opgenomen, dan heb je het recht om je arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen om je kind te verzorgen. Zo’n schorsing is beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt. Je moet deze onderbreking ook opnemen in periodes van minimaal 1 en maximaal 3 maanden.

Ook een deeltijdse vermindering van de prestaties behoort tot de mogelijkheden. Dit kan maximaal voor een periode van 24 maanden per patiënt. Opgepast: in een KMO met minder dan 10 werknemers is zo’n deeltijdse schorsing niet mogelijk. Een voltijdse kan wel.

Alleenstaande werknemers zijn een geval apart. Als hun zieke kind jonger is dan 16 jaar, dan kunnen zij een volledige schorsing tot 24 maanden en een deeltijdse vermindering tot 48 maanden aanvragen.

1 of 2 weken kan ook

In minder ernstige gevallen is zo’n lange werkpauze niet nodig. Wil je enkel verlof opnemen om je minderjarig kind te verzorgen tijdens of vlak na een hospitalisatie, dan kan je gelukkig ook afwijken van de minimumduur van 1 maand voor een volledige schorsing van het arbeidscontract. In dat geval blijf je één week volledig afwezig van het werk. Die week kan nog eens verlengd worden met één week extra.

Een beetje compensatie

Werknemers kunnen bij de RVA een uitkering aanvragen voor de periodes waarin ze hun arbeidsovereenkomst schorsen. Het bedrag hangt af van de leeftijd. Gemiddeld ontvangt een werknemer onder de 50 jaar zowat 730 euro per maand, voor een voltijdse onderbreking van het arbeidscontract. Zo’n bedrag maakt het inkomensverlies maar voor een klein stukje goed. Wil je een betere compensatie, dan zal je gebruik moeten maken van een verzekering. Zo bestaat er tegenwoordig de Kindzorgverzekering van AG Insurance die tussenkomt als een kind ernstig en langdurig ziek wordt.

Soms slaat het leven toe. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. AG Insurance biedt sinds kort de Kindzorgverzekering aan, voor als je kind (tot en met 17 jaar) minimum 21 opeenvolgende dagen niet naar school of naar de crèche kan. Je krijgt dan een vast maandelijks bedrag gedurende max. 6 maanden.

