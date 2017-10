Stookolieprijs op hoogste niveau in zes maanden 10u16

Bron: Belga 0 Consument De maximumprijs van stookolie gaat morgen omhoog. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt maximaal 0,5991 euro per liter. Dat is het hoogste niveau sinds midden april.

De nieuwe maximumprijs ligt ruim 2,6 cent per liter hoger dan de huidige, meldt de federale overheidsdienst Economie. Dat is een gevolg van de noteringen van olieproducten op de internationale markten.



Voor bestellingen tot 2.000 liter betaal je vanaf morgen maximaal 0,6263 euro per liter, aan de pomp is dat 0,723 euro per liter.