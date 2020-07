Sterrenchef Luc Bellings zoekt voor u het lekkerste koninginnenhapje met frieten aan onze kust: “Dit is zowat het enige bord dat ik deze zomer helemaal leeggegeten heb”

Luc Bellings: “Een koninginnenhapje is eigenlijk het ideale gerecht om de algemene kwaliteit van een restaurant te beoordelen. Wie de moeite doet om dat van a tot z zelf te bereiden - daar kruipt toch wat tijd en werk in - zal ook voor de rest van de menukaart perfectionisme nastreven.”

“Voor een goed, huisgemaakt koninginnenhapje start men met een verse kippenbouillon. In diezelfde bouillon heeft de kip 1,5 à 2 uur gegaard, niet langer. In een goede vol-au-vent moeten nog altijd stevige stukken kip domineren, geen platte vezels. Al het vlees mag gebruikt worden: het wit van de borst én het roze van de bil. Voor de saus is het belangrijk de bouillon eerst te ontvetten én ook niet te veel roux te gebruiken. De vulling moet nog altijd voldoende lopend zijn én genoeg balletjes, bij voorkeur van kippengehakt, én champignons bevatten. Ook het vidékoekje is een wezenlijk onderdeel: dat hoort altijd licht en krokant te zijn in plaats van muf en elastisch. Een correct geserveerd koninginnenhapje is er één waarbij het koekje letterlijk overloopt van kippenvlees, balletjes en champignons - bij voorkeur bestrooid met wat gehakte peterselie en nootmuskaat én hopelijk vergezeld van handgesneden frietjes.”

Knokke, Bistro L’échiquier: “Superbord!”

Elizabetlaan 6 • 050/60.88.82

Prijs: 30 euro

Wachttijd: 21 min.

Score: 10/10

“Eigenlijk zouden de koks van de andere restaurants hier verplicht dit bord moeten komen eten. Zo weten ze meteen hoe het wél moet. Want zelfs zonder die extra kalfszwezeriken die de gehaktballetjes vervangen – vandaar het wat hogere prijskaartje - is dit het perfecte koninginnenhapje. Een superbord! Alleen al van het bladerdeegkoekje begin ik te watertanden: zichtbaar zelfgemaakt, vederlicht en toch krokant. De vol-au-vent zelf is een lust voor de smaakpapillen: perfect sappige stukken kip die van bij het begin hebben mee gesudderd, naast perfect gebakken zwezerikjes. Ook de saus is top! Duidelijk gemaakt met echte kippenbouillon en van een ideale textuur: net voldoende lopend en klevend. Zelfs het extra toefje mousseline is er één uit het boekje. Origineel ook dat enoki-champignons hier de traditionele exemplaren vervangen. En die verse handgesneden frietjes? Verslavend, daar blijf ik gewoon van eten. Pas op: 30 euro is niet weinig, maar voor dit gerecht elke eurocent waard. Dit is zowat het enige bord dat ik deze zomer helemaal leeggegeten heb – dat zegt genoeg.”

Blankenberge, Saltwaters: “Industriële makelij”

Zeedijk 96-103

Prijs: 14 euro

Wachttijd: 12 min

Score: 2/10

“Het is eens wat anders: obers op de Blankenbergse zeedijk die uitsluitend Engels spreken. Al lijken ze in de keuken helaas nog minder van ‘vol-au-vent’ te begrijpen. Wat een zielloos bord. Dat slaatje is hoorbaar aan het janken: het is er letterlijk op gesmeten, zonder de minste vinaigrette, maar wel met granaatappel en – zijn die nu nog niet uitgestorven? – maïskorrels. Die frieten hoef ik niet eens te proeven: al van aan het station zie ik dat het hier om honderd procent kartonvulling gaat. Zeldzaam pluspunt: de stukken kip tonen zich royaal aanwezig - net als de ‘bouletjes’, makkelijk een stuk of acht. Zelfs de champignons zijn niet vergeten, al komen ze dan uit de blik. Helaas smaakt de kip veel te droog – zoals op de meeste andere adressen gaat het ook hier weer om voorgeprepareerde stukjes kippenwit – en tonen de balletjes zich te korrelig. Industriële makelij, waarvoor ze gelukkig niet overdreven veel geld vragen. Eigenlijk ligt dit bord in het verlengde van de ganse zaak: zonder het minste teken van leven.”

Heist, Coupe de Nice: “Balletjes nog het beste”

Parkstraat 1 • 050/66.75.50

Prijs: 22,50 euro

Wachttijd: 16 min.

Score: 3/10

“Eerlijk? Van een vol-au-vent die 22,50 euro kost, verwacht ik toch veel meer dan dit, hoor. Oké, het slaatje wordt zoals het hoort netjes apart geserveerd én gelukkig niet bij de saus van de vol-au-vent gekwakt. Een punt daarvoor. Ook de portie kip is ruim bemeten – er ligt toch makkelijk 180 gram aan grote stukken op het bord. Ook een punt daarvoor. Net zoals de dikke balletjes best wel sappig en vrij lekker zijn: die lijken zelfs wat mee gesudderd te hebben. Het laatste punt daarvoor. Maar voor de rest hoort dit bord weer thuis in de categorie ‘droge voeding’. Dit zijn gewoon gebakken stukken kipfilet die ze er op het eind hebben bijgegooid en waardoor die zelfs niet eens naar vol-au-vent smaken. Deze kip heeft nooit een bouillon van dichtbij gezien. Ook de saus zelf is veel te flauw, met geen nootmuskaat of andere kruiding. Terwijl de champignons daarstraks nog in een blik zaten. De frietjes? Laat ons daar maar over zwijgen of ik trek weer punten af.”

Koksijde, ’t Wit Zand: “Oneetbaar bord”

Zeedijk 362

Prijs: 21 euro

Wachttijd: 12 min.

Score: 0/10

“Dit moet één van de slordigste zaken zijn waar ik ooit ben binnengestapt. Iedere ‘opdiener’ - ik kan ze onmogelijk ober noemen - gaat hier blijkbaar gekleed zoals die het zelf verkiest. Maar wat wil je als zelfs de baas rondsloft op slippers. Ook in de keuken doen ze niet de minste moeite. Frietvet verversen? Nooit van gehoord. Ze bakken hun frieten duidelijk in dezelfde ketel als de kaaskroketten en chicken nuggets én zo smaken ze helaas ook. Eet deze puntzak op en je wordt ziek. Ook de halflauwe vol-au-vent is al even waardeloos. Alle ingrediënten lijken elkaar pas op het bord zelf voor het eerst te hebben ontmoet. De ‘saus’ is nog niet eens koud, maar ik kan ze nu al snijden: poederblubber uit het pakske. Terwijl die gort- én gortdroge stukken kip duidelijk al even recht uit de vacuümzak komen. Die hebben nul seconden mee gesudderd in de ‘saus’ en zorgen uren later nog voor een vervelende droge nasmaak in de mond. Eigenlijk is dit gewoon oneetbaar, waarbij dat vidékoekje dat recht uit de doos koud op het bord werd gekwakt nog het minst ‘slechte’ is. Hier past alleen een grandioze nul.”

De Haan, Tiffany’s: “Kippensoep”

Zeedijk 12 • 059/23.63.67

Prijs: 17,50 euro

Wachttijd: 8 min

Score: 1/10

“Laat me met het positieve beginnen: de frietjes redden dit bord van de totale ondergang. Diepvriesfrieten oké, maar ze werden tenminste gebakken in proper frietvet en zouden niet misstaan op de gemiddelde festivalcamping. Maar al de rest? Dat slaatje was al levenloos nog voor ze op het bord in de saus werd verzopen – serveer zo’n slaatje toch altijd apart! En tot wat dient zo’n vidékoekje als je het niet eens vult, maar er gewoon een stukje kip oplegt? Aan kip nochtans geen gebrek – toch makkelijk 120 gram — maar ook hier zijn die stukken totaal niet mee gesudderd. Al vallen ze binnen de kortste keren wel in vezels uiteen. Neem daar nog de wat zurige, waterachtige ‘saus’ bij en je kan bijna van een kippensoep spreken. Volgens de allergenencijfers op de menukaart zouden hier ook eieren gebruikt zijn, maar ik proef ze alvast nergens. Net zoals ook van champignons en balletjes niet het minste spoor terug te vinden is.”

Volgende week op het menu: coupe vers fruit.

