Sterrenchef Luc Bellings test kant-en-klaarmaaltijden uit de supermarkt: “Lekkerste schotels bij Albert Heijn en Delhaize”

Consument Door tijdgebrek schotelt één op de acht Vlamingen (13%) zichzelf haast altijd kant-en-klaarmaaltijden voor. En nu het coronavirus de horeca platlegt, stijgt hun populariteit ongetwijfeld nog. Gelukkig voor hen is het aanbod in de supermarkten copieus. Sterrenchef Luc Bellings at nooit eerder kant-en-klaar en is dus de ideale persoon om de smaak van de populairste schotels te beoordelen. “Ik ben positief verrast!”

STOOFVLEES MET APPEL EN AARDAPPELPUREE

Albert Heijn: “Geen ‘platte stoofvleessaus’ zoals in de frituur”

9,46 euro/kg

Score: 9/10

“‘Saus op basis van Leffe’, zo prijkt op de verpakking, en dat maakt de smaak ook waar. De saus is het lekkerst van de drie stoofvleesschotels: mooi donkerbruin kleurtje, gedoseerd zoet, en met wat hartige ajuin erdoor. Ook het vlees is verrassend goed. Zelfs na de doortocht in de microgolf voldoende mals en sappig. Best lekker én met voldoende beet. Zeker geen ‘platte stoofvleessaus’ zoals in de frituur. Geslaagde schotel en ruim voldoende qua portie.”

Carrefour: “De beste ‘presentatie’ van de drie”

12 euro/kg

Score: 8/10

“De beste ‘presentatie’ van de drie en ook uit de oven blijft de mooie schikking overeind. De puree is nog niet overspoeld door de saus, de saus oogt iets bruiner en smaakt het zoetst. Al is er nu geen pot suiker in geflikkerd. De smaak van het vlees blijft mooi overeind: voldoende sappig en juist beetgaar. Net zoals de appelpartjes: die zijn niet in moes veranderd, maar nog voldoende beetgaar.”

Delhaize: “De smaak is wat afwijkender”

10,32 euro/kg

Score: 6/10

“De saus heeft iets meer binding dan de rest, iets te veel zelfs. Ook de smaak is wat afwijkender — minder zoet — en doet heel erg aan pindasaus denken. Net zoals dat lichtbruinige kleurtje alles toch wat minder appetijtelijk doet ogen. Gelukkig is het vlees voldoende smaakvol en valt de portie niet te klein uit.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

WITLOOF- & HESPENROLLETJES IN KAASSAUS

Delhaize: “Meer diepgang en karakter”

€ 7,97 per kg

Score: 8/10

“Na een halfuurtje in de heteluchtoven waait de geur van de ham me meteen tegemoet. De twee witloofstammetjes zijn mooi en royaal met ham omzwachteld. Er is voldoende kaassaus aanwezig en die is net iets krachtiger, hartiger en intenser van smaak dan bij de rest. Meer diepgang en karakter.”

Colruyt: “Correct, zonder meer”

€6,97 per kg

Score: 7/10

“De presentatie en portie zijn zoals het hoort. Twee voldoende grote witloofstammen, daar voldoende ham rond, en met royaal veel kaassaus overgoten. Die saus is zeker niet te lopend én voldoende smaakvol. Zeker voor deze lage prijs valt hier weinig op aan te merken. Correct, zonder meer.”

Albert Heijn: “Wansmakelijke brij”

Score: 1/10

“Wat is dit? Ik moet letterlijk door een kilo puree ploeteren om hier en daar wat puntjes witloof en nog kleinere stukjes hesp terug te vinden. Misschien is dit een Hollandse variatie op onze rolletjes, maar dan wel een compleet mislukte. Zo ontbreekt de kaassmaak volledig, ook al staat ‘kaas’ als ingrediënt op de verpakking. Idem voor de ‘ham’ die er zelfs nog in grotere letters op staat. Maar de hamblokjes zijn petieterig minuscuul en het witloof papgaar. Wansmakelijke brij.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

WORST MET GROENTEPUREE

Delhaize (bloemkool & aardappel): “Lekkere dagschotel”

€11,51 per kg

Score: 9/10

“Van alle drie oogt deze maaltijd het mooist én smaakt ze het natuurlijkst. De stukjes bloemkool zijn echt nog lekker krokant en hebben zelfs een lekkere bechamelsaus meegekregen. De puree is best lekker, met puntjes nootmuskaat. Maar het beste is de braadworst zelf: binnenin geen ‘glad mengsel’, maar vlees met een korrelige structuur dat echt naar vlees smaakt. Ook is de vleesjus perfect gedoseerd. Lekkere dagschotel.”

Carrefour (groentepuree): “Samenstelling onvoldoende doordacht”

€11,11 per kg

Score: 5/10

“Al die kleurtjes samen mogen dan wel mooi ogen, ze hebben geen beet. Samen met de braadworst — die net wat meer naar echte worst had mogen smaken en in te veel saus zwemt — krijg ik hier puree, puree en nog eens puree. Geef mij dan enkel wortelpuree, maar dan beter afgekruid en in plaats van die spinaziepuree wat blaadjes gestoofde spinazie. De samenstelling van dit gerecht is onvoldoende doordacht. Dit schotelen ze mij beter binnen een jaar of 20 voor, als ik geen tanden meer heb.”

Lidl (bloemkool-broccoli-wortelmix): “Ziekenhuiskost”

€ 6,98 per kg

Score: 2/10

“Dit doet in alle opzichten aan ziekenhuiskost denken. Alle ingrediënten zitten apart in het bakje en de groentemix is verkleurd en papgaar. Nul beet, voor mensen in het ziekenhuis zonder tanden. Als je zulke kleine aardappelblokjes geeft, maak er dan meteen puree van. De braadworst smaakt dan weer verdacht veel naar cervela en zwemt letterlijk in het vet. Al is die saus gek genoeg het lekkerste van dit potje. Ze lijkt op braadjus die je zelf aanmaakt met het braadvocht van een pas gebakken kotelet.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

VOL-AU-VENT MET AARDAPPELPUREE

Carrefour: “Met voorsprong de beste videevulling”

€10,20 per kg

Score: 8/10

“De videevulling is met voorsprong de beste van allemaal. Het geheim? Hier is aan de basis echte kippenbouillon gebruikt, wat de saus meteen een krachtige smaak geeft. Ook de royaal aanwezige, hartig gebakken champignons vormen een meerwaarde. Net zoals er voldoende stukken kip aanwezig zijn en de aardappelpuree een mooie textuur en lekkere toets van nootmuskaat heeft.”

Albert Heijn: “Smaak nog redelijk”

€9,97 per kg

Score: 6/10

“De wat artificieel smakende puree lijkt heel erg op die van Delhaize. Misschien van dezelfde leverancier? Ook de vol-au-vent kan het geheel niet redden. Weinig dikke stukken, maar eerder vezels van kip. Ideaal om op de boterham uit te smeren, wat minder geschikt in een kant-en-klaargerecht. Ook het aantal balletjes en champignons mocht gerust hoger zijn, al is de smaak al bij al nog redelijk.”

Delhaize: “Puree ook maar zo-zo”

€11,08 per kg

Score: 4/10

“Het bladerdeegkoekje is bij alle drie waardeloos: na vier minuten in de microgolf wordt dat zo wak als wat. Als vol-au-vent krijg ik één opvallend dik stuk kip met wat balletjes en ‘puntjes’ champignons. Een stuk kip oogt als een meerwaarde, maar is het niet, want het droogt veel sneller uit. Zeker als het, zoals hier, niet mee heeft gesudderd in de saus. Droog dus. Ook de puree is maar zo-zo.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

SPAGHETTI BOLOGNESE

Colruyt: “Verschil met andere kan niet groter zijn”

€ 3,71 per kg

Score: 8/10

“Eindelijk een saus met de smaak en donkerrode kleur van echte gepelde tomaten! Het verschil met de andere supermarkten kan niet groter zijn. Bovendien is niet op een lepel meer of minder gekeken, is ze lekker gekruid en bevat ze het meeste gehakt: 17% tegenover 11% bij de rest. De saus plakt mooi aan de slierten en laat geen vocht in het bakje achter. Enig minpunt is dat de pasta zelf een tikje overgaar en dus wat papperig is. Maar de prijs-kwaliteit blijft uitstekend!”

Albert Heijn: “Te veel pasta, te weinig saus”

€ 7,13 per kg

Score: 5/10

“Een spaghetti met te veel pasta en te weinig saus. Apart van de bolognesesaus is hier een lepeltje kaassaus over uitgegoten, maar dat zorgt niet echt voor een meerwaarde. Ze hadden gewoon méér werk moeten maken van de eigenlijke saus: niet alleen méér, maar ook met meer tomaten - ik proef uitsluitend tomatenconcentraat — én meer vlees. Wie dit volledig wil opeten, zit binnen de kortste keren uitsluitend met droge spaghettislierten.”

Delhaize: “Iets te veel ‘pottensaus’”

€ 7,78 per kg

Score: 3/10

“Hoewel dat op het eerste gezicht anders lijkt, is er meer dan genoeg saus, alleen zit die helemaal onder de spaghetti verstopt, dus moet je eerst flink wat opgraafwerk verrichten. Maar ook dan valt er amper tomaat te proeven. Dit lijkt iets te veel op ‘pottensaus’ — vandaar ook de oranje schijn — met een karige hoeveelheid gehakt. De pasta is wel perfect al dente, maar laat in het bakje ook wat onappetijtelijk lekvocht achter.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

VLEESBROOD MET KRIEKEN EN AARDAPPELPUREE

Delhaize: “Smakelijker uitzicht”

€12,88 euro per kg

Score: 9/10

“Ook na het opwarmen hebben alle ingrediënten hun textuur en kleur perfect behouden, wat deze kant-en-klaarmaaltijd meteen een smakelijker uitzicht geeft. De kriekjes zijn mooi rood gebleven en smaken, zoals het hoort, lekker zurig. Ook het vlees zelf is best nog sappig. Door paneermeel te gebruiken, riskeert vleesbrood snel uit te drogen, maar hier dus niet. Met twee plakken— samen makkelijk 150 gram — is de portie ook royaal. Terwijl de puree zelfs een duidelijke toets van nootmuskaat heeft. Verrassend lekker.”

Lidl: “Smaak valt redelijk mee”

€7,98 euro per kg

Score: 6/10

“Meteen uit de microgolf oogt dit weinig appetijtelijk: de krieken ­— van de zoetere soort — zwemmen al meteen door de aardappelpuree en ook de vleesjus met ajuinslierten heeft zich al doorheen de krieken gemengd. Wat alles toch een wat bruinige kleur geeft. Ook de snee vleesbrood, wat donkerder van kleur, toont zich net iets te droog en te vast. Hier lijkt een tikje te veel paneermeel of bindmiddel gebruikt. Pas op: de smaak valt nog redelijk mee, maar het oog wordt niet verwend.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

NASI GORENG

Albert Heijn - 8,96 euro/kg: “Smeuïg en smaakvol”

Delhaize - 7,32 euro/kg

Score: 9/10

“Meerdere keren heb ik van beide schotels geproefd en ik ben er vrijwel zeker van dat zowel de nasi goreng van Albert Heijn als die van Delhaize van dezelfde leverancier komen. Zo hard gelijkend zien alle ingrediënten eruit: in hetzelfde formaat gesneden, nog mooi én vers ogende kleurtjes. Tussen de rijst zitten meer stukjes ham dan varkensvlees, maar die zijn voldoende smeuïg en smaakvol. Dit zou ik zelf met plezier volledig uitlepelen.”

Lidl: “Allesbehalve appetijtelijk”

€6,97/kg

Score: 6/10

“Hier zit weliswaar alles in wat in een nasi goreng hoort te zitten: stukjes prei, omelet, gegaard varkensvlees en gekookte ham, maar het is één grote, droge boel. Een ‘blok’ dat aaneen lijkt te plakken. Korrelige rijst, verkleurd vlees. Alsof deze schotel al drie keer heropgewarmd werd, zo toont de textuur van alle ingrediënten zich. Allesbehalve appetijtelijk en eigenlijk oneetbaar.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Meer dan de helft heeft groene Nutri-Score

Dat sommige kant-en-klaarmaaltijden best lekker zijn, bewijzen de scores die sterrenchef Luc Bellings uitdeelt. Maar daarnaast zijn ze volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven ook redelijk gezond. Dat Vlaamse overheidsinstituut onderzocht eind 2018 liefst honderd kant-en-klaarmaaltijden en koppelde die aan de intussen redelijk ingeburgerde Nutri-Score. Die varieert van een donkergroene A (product met beste voedingswaarde) tot een donkerrode E (product met minste voedingswaarde).

Wel: “Meer dan de helft van de onderzochte maaltijden haalde een donker- of lichtgroene score”, klinkt het bij het onderzoeksinstituut. “Zestien van de kant-en-klare maaltijden (of meteen 16%) die wij onder de loep namen, scoorde een donkergroene A, het gezondste label. Daarnaast kreeg 48% een groene B.”

Al kreeg 32% wel een minder goede C en 4% een nog slechtere D. “Maaltijden met een C of D-label danken hun slechte score vooral aan te veel zout, verzadigd vet en/of te weinig groenten”, klinkt het.

Weinig groenten

Opvallend: voor geen enkele kant-en-klaarmaaltijd werd de rode E-score bovengehaald. “Die hoort alleen bij producten met extreem veel zout, vet en/of suiker, zoals chocoladepasta.”

Of het dan gezond is om élke dag voor kant-en-klaarmaaltijden met een goede Nutri-Score te kiezen? “Nee, zo eenvoudig is het niet. De Nutri-Score zegt niet alles. Het merendeel van de onderzochte maaltijden — zelfs die met A-score — bevatte slechts een kleine portie groenten. Nochtans zou een gezonde warme maaltijd voor de helft uit groenten moeten bestaan.” (StV)

Lees ook:

Tien kant-en-klare bolognesesauzen uit de supermarkt getest: “Je eet dit beter niet wekelijks” (+)

Diëtiste Saartje Roelens doorprikt succes van proteïneshakes: “Met natuurlijke eiwitten hou je dieet langer vol” (+)

De grote gemalen filterkoffietest: “Sommige huismerken smaken beter dan dure premium merken” (+)