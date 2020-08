Sterrenchef Luc Bellings keurt pannenkoeken aan de kust: “10 op 10, dit is een omweg waard”

Luc Bellings: “Wie geen deftige pannenkoeken kan maken, kan zijn horecazaak beter sluiten. Zonder uitzondering moet het deeg zelfbereid zijn, met niet al te veel suiker en eventueel zelfs een snuifje zout. Te zoet deeg zou samen met de suiker erop van die pannenkoeken één grote suikerbom maken.”

“Haast even vanzelfsprekend is dat de pannenkoeken à la minute bereid worden én nooit voorgebakken zijn. Ze ogen op hun best met een egaal goudgeel én niet te bruin kleurtje.”

“Geen pannenkoeken zonder suiker, al vermijd ikzelf altijd witte bloemsuiker. Dat geeft een te plakkerige, papperige smaak. Geef mij maar bruine suiker, die áltijd apart geserveerd moet worden, zodat iedereen de eigen dosis kan bepalen. Net zoals er altijd minstens twee pannenkoeken op het bord dienen te liggen.”

Paravang, Blankenberge: “Degelijke prijs-kwaliteit”

Franchommelaan 120-124 • 050/41.82.55

Prijs: 4 euro

Wachttijd: 15 min.

Score: 7/10

“Zeker voor één bord pannenkoeken is een wachttijd van 15 minuten op het randje, maar het resultaat maakt dit enigszins goed. Al had de keuken er beter zelf al niet zoveel poedersuiker over uitgestrooid, deze twee pannenkoeken zijn zichtbaar huisgebakken. De randjes zijn al wat gekarteld én aan beide zijden hebben ze dezelfde mooi goudgele kleur. Ook het deeg is zoals het hoort: niet te zoet en met voldoende smaak van melk en eieren. Alleen proef ik dat deeg nog te veel in het midden van de pannenkoeken. Daar zijn ze nog iets te rauw. Minstens een half minuutje langer in de pan en ze zouden beter geweest zijn. Al krijg je voor amper 4 euro een uitstekende prijs-kwaliteit. Nergens aan de kust ga je pannenkoeken nog goedkoper vinden.”

’t Koffiehuisje De Blauwe Vogel, Nieuwpoort: “Een omweg waard”

Kaai 18A • 058/62.33.38

Prijs: 4,50 euro

Wachttijd: 12 min.

Score: 10/10

“Nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen bij pannenkoeken: maar wat een mooie presentatie. Bij één van de twee exemplaren is een ‘flapje’ omgeslagen zodat het potje suiker niet op de pannenkoek zelf zou staan. In deze keuken staat duidelijk iemand met passie voor het vak. En dat gouden bestek maakt het helemaal af. Ook de pannenkoeken zelf – subtiel bestrooid met poedersuiker — zijn volgens het boekje. Niet te dik, mooi gekleurd aan beide kanten en zelfs in het midden perfect gaar. Superlekker, ook dankzij het niet al te zoete deeg waarin de smaak van melk en eieren overheerst. En de lage prijs maakt het helemaal af. Dit is overduidelijk met liefde gemaakt. Om het in Michelin-termen te zeggen: deze pannenkoeken zijn een omweg waard.”

Brasserie Cap-Nord, Knokke: “Net iets te zacht in het midden”

Lippenslaan 224 • 050/61.15.77

Prijs: 5 euro

Wachttijd: 8 min.

Score: 8/10

“Al van bij de eerste oogopslag tonen deze pannenkoeken zich huisgebakken: daar wijzen de dunheid, de gekartelde rand en de wat oneffen goudgele kleur duidelijk op. Ook het deeg kan mij bekoren: voldoende smaak van eieren en boter, maar ook een tikje ‘zout’, zodat deze exemplaren best wat poedersuiker kunnen verdragen. Dat is een mooie meerwaarde, want vaak zijn andere pannenkoeken al zodanig zoet van zichzelf dat het met poedersuiker erbij ‘pure suikerbommen’ worden. Hier gelukkig niet, maar helaas is het midden nog net iets te zacht, nog een tikje te papperig. Zonder dat schoonheidsfoutje zouden deze pannenkoeken naar een topscore neigen, al zijn ze ook nu al geslaagd.”

Coffee Time, Koksijde: “Kant-en-klaar van Roger”

Zeelaan 272 • 0476/52.47.29

Prijs: 4,20 euro

Wachttijd: 5 min.

Score: 7/10

“Vlak voor een stevige fietstocht durf ik thuis al eens een handvol kant-en-klare pannenkoeken op te peuzelen. Mijn favoriete merk uit de groothandel is dat van Roger Van Damme. Die smaak herken ik intussen blindelings. En rarara, wat ligt er hier op mijn bord? Juist. Ook zijn pannenkoeken zijn steevast bruin aan de ene én bleek aan de andere kant, zoals hier. Maar vooral de smaak met vanilletoets doet me geen seconde twijfelen. Thuis heb ik al honderd van deze ‘dozen’ leeggegeten. Pas op, die pannenkoeken zijn lekker en perfect gaar. Maar voor een klein tearoompje, dat enkel koffie en zoetigheden moet serveren, getuigt dit toch van enige luiheid. Al oogt het bord wel netjes, met drie verschillende potjes suiker apart en een laagje prijs.”

Coffee Dream, Oostende: “Gebakken met kokosolie?”

Kapellestraat 107 • 0495/38.10.44

Prijs: 3,80 euro

Wachttijd: 9 min.

Score: 8/10

“Had ik in Blankenberge niet gezegd dat je nergens aan de kust nog pannenkoeken goedkoper dan 4 euro zou vinden? Fout, hier knijpen ze er nog eens 20 eurocent af en ze zijn nog lekker ook. Vooraf werd gevraagd welke suiker we wensten – bruin in ons geval – en dat komt zoals het hoort in een potje apart aan tafel. De onbestrooide pannenkoeken zijn groot, de dunste van allemaal en aan beide zijden mooi gebakken. Perfect gaar ook. Waarom dan geen topscore aan deze prijs? Er zit een opvallend bijsmaakje aan, alsof deze exemplaren met een andere vetstof dan boter gemaakt werden. Het lijkt alsof hier kokosolie als vetstof werd gebruikt en die exotische smaaktoets is ook in de pannenkoeken zelf doorgedrongen. Spijtig, gooi die vetstof buiten, gebruik gewone boter en je hebt een top-pannenkoek.”

