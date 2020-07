Sterrenchef Luc Bellings keurt coupe vers fruit: “Nul op tien: het toppunt van amateurisme”

Zo hoort het volgens hem

"Het perfecte vanille-ijs hoort altijd huisgedraaid te zijn: zonder smaakstoffen en andere artificiële poedertjes én met melk, eieren en vanillestokjes. Hoe 'huisbereider' het vanille-ijs, hoe natuurlijker de kleur zal zijn, mét ook zichtbare puntjes van de vanillestokjes."

"In deze coupe horen minstens twee grote of drie kleine bollen ijs. Hopelijk haalt niemand het in zijn hoofd om daar een fruitmix uit blik over te kieperen. Want op een 'coupe vers fruit' hoort - twee keer raden - uitsluitend vers fruit. In allerlei soorten en kleurtjes: aardbei, ananas, kiwi, appel en banaan... Al dit fruit moet al geschild zijn én zeker niet te klein gesneden. Want anders verandert dit samen met je smeltende roomijs binnen de kortste keren in een fruitpap."

Blankenberge Silversand

Prijs: €16,80

Wachttijd: 6 min.

6

"Spectaculair, maar ik ben er niet kapot van"

"Dit is erover. Van een coupe die bijna 17 euro kost, mag je natuurlijk iets verwachten, maar hier krijg je gewoon een ganse fruitmand. Doe hier een strik rond en je kan ermee naar het ziekenhuis. Een volledige kiwi, banaan én passievrucht, een halve meloen, een kwart ananas... En dan heb ik nog maar de helft opgesomd. Stuk voor stuk perfect rijp, dat wel, maar zoveel fruit eet ik zelfs niet in één maand! Idem met het ijs: drie gigantische bollen die er eigenlijke zes normale zijn. Ze proberen hier te scoren met een XXL-effect, maar eigenlijk heeft dat geen meerwaarde. Dit krijgt geen enkele normale mens op. Bovendien hoor je ijs én fruit samen te kunnen oplepelen, maar hier is dat praktisch onmogelijk. Want wie toch fruit bij het ijs wil doen, heeft veel werk: de kiwi moet nog geschild, alle fruit nog in stukken gesneden... Tegen dat je daarmee klaar bent, is het ijs al gesmolten. Dat roomijs zelf? Korrelig en waterachtig. De slagroom? Opgeblazen lucht. Nee, deze 'coupe' mag dan wel spectaculair ogen, ik ben er niet kapot van."

Adres: Zeedijk 90, 050/41.46.50

***

Nieuwpoort De Vloote

Prijs: €9,30

Wachttijd: 8 min.

1

"Bevroren zoet water"

"Wat een rommeltje. Alles lijkt van ver in deze coupe gemikt. De veel te grote toef slagroom hangt zelfs al half over de rand. Met het blote oog zie ik ook meteen dat die recht uit de spuitbus komt - één en al zoete lucht. Ook de fruitselectie valt zwaar tegen: naast enkele stukjes appel, wat watermeloen en vier aardbeien met hun oneetbare groene kroontje er nog aan, overheersen de stukken ananas. Wie geen ananas lust, heeft met deze coupe een serieus probleem. Hier hadden gerust wat blauwe bessen en groene kiwi bij gemogen, kwestie van het geheel meer kleur te geven. Ook de verhouding roomijs-fruit klopt totaal niet. Waar bij een 'coupe vers fruit' het ijs nog altijd het hoofdingrediënt dient te zijn, wachten helemaal onderaan het glas slechts twee schepjes - niet eens bollen - ijs. Niet dat het ijs lekker is, 'bevroren zoet water' is een betere omschrijving. Hier rechtover ligt een kiosk met uitstekend schepijs. Werk dan gewoon samen in plaats van deze bucht te serveren."

Adres: Zeedijk 49, 058/22.23.60

***

Oostende Brasserie Alfons

Prijs: €9 euro

Wachttijd: 6 min.

3

"Allerslechtste ijs"

"Hier is ook één bol aardbeienijs bij geschept. Wat niet had gehoeven: die twee dikke bollen vanille-ijs volstaan ruimschoots. Met ook nog eens een 'bord' vol fruit is dit een zeer royale portie voor amper 9 euro. Het fruit is met voorsprong het beste aan deze coupe. Voldoende gevarieerd - met onder meer ananas, kiwi, passievrucht, appel, kersen en druiven - perfect rijp én netjes geschild en in stukken gesneden. Dit fruit mag gezien worden. Maar helaas is de kwaliteit van de 'crème-glace' zodanig bedroevend dat die de hele coupe mee de dieperik in sleurt. Dat ijs komt recht uit de Carte d'Or-doos. Onappetijtelijk grijzig ogend en waardeloos qua smaak, met hier en daar ook een ijskristal. Het is zelfs zodanig elastisch dat je het letterlijk kan uitrekken. Alleen is dit roomijs een schamele 1 op 10 waard, maar gelukkig helpt het fruit het puntentotaal toch wat naar boven."

Adres: Vindictivelaan 1A, 059/41.24.80

***

Knokke Le Phare

Prijs: €11,50

Wachttijd: 8 min.

9

"Bijna perfect"

"Dat palmboompje als versiering is passé, maar voor de rest is dit een correcte coupe. Met de slagroom zijn ze misschien wat te gul geweest. Ik moet bijna die hele 'mot' opeten voor ik aan mijn fruit raak - alleen de aardbeitjes liggen er nog boven. Maar gelukkig is de room wel huisgeklopt: mooi vol en niet te zoet van smaak. Naast aardbeien wachten ook ananas, kiwi, meloen, druiven en een lampionkers - niet te klein gesneden, gevarieerd en perfect rijp. Het roomijs zelf - twee mooie bollen - lijkt precies niet huisbereid, maar is wel mooi smeuïg en zalvend op de tong. En als enige van de bezochte adressen smaakt dit ijs ook echt naar eieren en vanille. De serveertemperatuur is volgens het boekje: zeker niet te koud, net zoals niet de minste ijskorrel opduikt. Deze coupe verdient geen topscore, maar het roomijs lijkt tenminste aangekocht bij een artisanale ijsmaker die zijn vak kent. De prijs ligt hoog genoeg, maar daartegenover zijn ze hier op niets gierig, er steken zelfs twee koekskes in de coupe."

Adres: Zeedijk 661, 050/60.26.60

***

De Panne Oasis

Prijs: €9,50 (+€1 supplement)

Wachttijd: 25 min.

0

"Dieptepunt van amateurisme"

"Van een zelfverklaarde icecreambar mag je toch verwachten dat bij een coupe vers fruit ook standaard roomijs wordt geserveerd? Niet dus. Na lang wachten krijgen we enkel een bord met fruit, wat slagroom, chocoladesaus en frambozencoulis - die laatste drie even slecht. Maar van roomijs geen spoor. Wanneer we de ober daarop attent maken, kijkt hij alsof we Chinees spreken. Om alsnog met één bolletje ijs te komen aandraven - 'maar daarvoor moet ik wel een supplement van 1 euro aanrekenen'. Het ijs oogt witter dan wit en is sma-ke-loos. Gewoon een smeltende massa. Het fruit? Zichtbaar lang op voorhand versneden. Veel watermeloen, geoxideerde appel én ananas, ongeschilde peer én tussen de kersen ook één rotte. De bediening is een even grote ramp. Hoe bestaat het dat wij hierop 25 minuten moesten wachten? Terwijl de ober er zowaar in slaagde om drie tegelijk bestelde dranken in drie verschillende keren en telkens met een tussenpoos aan tafel te brengen. Het toppunt, of beter dieptepunt van amateurisme."

Adres: Duinkerkelaan 3, 058/42.06.89

***

Volgende week: steak-friet met pepersaus

