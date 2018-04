Steeds vaker lening voor elektrische fiets Jolien Lelièvre Gunter Huyghe

12 april 2018

13u24

Consument Steeds meer mensen gaan een lening aan om een fiets te kopen. Vaak gaat het dan om een duurder elektrisch model. En dat merken ze ook bij de grootbanken, zoals KBC en Belfius. Ze bieden daarom speciale fietsleningen aan.

De elektrische fiets wordt steeds populairder, maar je betaalt er al snel zo’n 3.000 euro voor. Heel wat mensen kiezen er daarom voor om een fietslening af te sluiten bij de bank.

Bij Belfius ging de verkoop van fietsleningen vorig jaar maal vier. Bij KBC werden alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar drie keer zoveel leningen verkocht.

“Wij merken dat steeds meer mensen kiezen voor de fiets, zowel recreatief als voor het woon- en werkverkeer of voor andere doeleinden. We merken dan ook dat sinds 2014 het aantal aanvragen voor een lening is verdubbeld”, zegt Viviane Huybrecht, woordvoerster van KBC.

“Het tarief dat wij vandaag bieden is 0,85 procent en we merken dat er gemiddeld geleend wordt op 2,5 jaar tijd. Het bedrag hangt uiteraard af van het type fiets dat je koopt, bijvoorbeeld een elektrische fiets, stadsfiets of een mountainbike.”

Ook bij de fietsverkopers zelf merken ze de stijgende trend.