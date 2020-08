wijn uit Chili Gesponsorde inhoud Staycation? Haal de warme gloed van het zuiden in huis met een Chileense wijn Aangeboden door Casillero del Diablo

04 augustus 2020

08u00 0 Consument De tijd dat de beste wijnen ter wereld enkel uit Italië, Frankrijk en Spanje kwamen, ligt al even achter ons. Tot medio jaren 1990 was het in grootwarenhuizen zoeken naar pakweg een stevige merlot uit Argentinië of een zachte carménère uit Chili. Tegenwoordig reis je in je zoektocht naar lekkere flessen de wereld rond, zowel in de speciaalzaak als in de supermarkt. Hou daarom eens halt in Chili, bij ‘Casillero del Diablo’ en laat je verrassen door één van ’s werelds meest bekende wijnen.

Een bijzondere geschiedenis

Eerste opmerkelijke feit: de kust van Chili is van noord tot zuid 4329 km lang. Ongeveer dezelfde afstand als Brussel-Noordpool. Plaats zat dus om wijn te verbouwen. Dat moeten ook de eerste kolonisten gedacht hebben, want het waren de missionarissen die er in de 16de eeuw de eerste Europese wijnstokken introduceerden. Tot de 19de eeuw was wijn een drank voor de happy few, maar met de industriële revolutie kwam daar verandering in. De Chileense aristocratie reisde naar Europa, werd verliefd op Europese wijnen en wilde ook in Chili een mooie wijnbouwtraditie installeren. En dat gebeurde: Franse wijnstokken vonden hun weg naar Chili en de viticultuur kreeg een boost. Bovendien bleef Chili dankzij de geïsoleerde ligging van het land (in het westen de Atlantische Oceaan, in het oosten het Andesgebergte) gevrijwaard van plagen zoals die van de phylloxera (druifluis), waardoor er ook vandaag nog heel wat wijngaarden te vinden zijn met de originele vitis vinifera wortelstokken. Ook het klimaat en de bodem hielpen om van het Chileense wijnbouwverhaal een groot succes te maken. Zonnige dagen en koude nachten bleken een ideale combinatie.

De laatste jaren is Chili niet meer weg te denken als producent van kwaliteitswijnen. Tot tien jaar geleden waren de Chileense wijnen ‘goed’, vandaag krijgen ze wereldwijd de stempel ‘uitstekend’. Bovendien hebben Chileense wijnen een bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding. Casillero del Diablo is daar een mooi voorbeeld van, het wijnhuis is al ruim 130 jaar geliefd over de hele wereld. Het verhaal van Casillero del Diablo begon ooit klein, toen de zakenman-wijnliefhebber Don Melchor zijn intrek nam in het kleine stadje Pirque, niet ver van de bruisende hoofdstad Santiago. Al snel bleek dat hij niet enkel een neus had voor zaken, maar ook voor wijn want het verhaal over zijn uitmuntende wijnproductie ging al snel de ronde. In die mate zelfs dat zijn beste flessen uit zijn kelder verdwenen. Don Melchor wist er een mouw aan te passen: hij verspreidde het gerucht dat de duivel in zijn kelder woonde en dat grijpgrage wijnliefhebbers wel eens oog in oog konden komen te staan met de meester van de onderwereld. Het resultaat? Een ronkende naam voor het wijnhuis en een mooie legende.

Hoe het ook zij, Casillero del Diablo is één van de wijnhuizen die Chili helemaal op de kaart zette. En net zoals andere Chileense wijnen zijn de flessen van Casillero del Diablo heuse smaakbommen, zowel de rode, de witte, als de roséwijnen.

Rood, wit en rosé!

Wie aan Chileense wijnen denkt, denkt in de eerste plaats meteen aan rood. Terecht, want de blauwe rassen overheersen. Cabernet sauvignon, merlot, carménère ... zijn zowat de meest populaire druivensoorten. De cabernets zijn meestal krachtig en kruidig, met rijpe vruchten en soepele tannines, terwijl de carménère ronder en fluwelig zijn met iets meer vegetale toetsen. Wie van wit houdt, kan in Chili volop genieten van chardonnay en sauvignon blanc. Vooral die laatste kent steeds meer succes. Maar ook de roséwijnen zitten in de lift, een wereldwijde tendens trouwens. En wat rosé betreft, moet je beslist eens langs in de kelder van Casillero del Diablo, want er ligt heel wat lekkers te wachten om ontdekt te worden.

De rosé van Casillero del Diablo is niet zomaar een andere variëteit, dan wel een wijn met een heel eigen stijl. Geproduceerd uit shiraz, volgens hetzelfde procedé als de witte wijnen maar met de finishing touch van een rode wijn. Het resultaat van die aanpak is een verfrissende wijn, met een intense aardbei-kleur, met purperen toetsen. Duidelijke aroma’s van rode bessen, braambessen en wilde frambozen, met duidelijk aanwezige kruidige tonen. De smaak van zwarte bessen en verse pruimen. Licht zuur en zoet, met een scheutje ziltigheid. De perfecte compagnon voor bij de bbq of lichte maaltijden, gegrild wit vlees of tonijn, koude pastasalades, kaas en appetizers.

