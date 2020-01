Starten met pensioensparen op uw 20 of 40 jaar: wat is financieel het verschil? Johan Van Geyte

08 januari 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Jong begonnen is half gewonnen. Het is een huizenhoog cliché, maar het geldt zeker voor het Jong begonnen is half gewonnen. Het is een huizenhoog cliché, maar het geldt zeker voor het pensioensparen . Wie gedurende 40 jaar aan pensioensparen doet, kan een kapitaal aanleggen van bijna 120.000 euro. Wie maar 20 jaar spaart, komt nog niet aan 33.000 euro.

Pensioensparen is een vorm van sparen op lange termijn. En dan spelen twee zaken een belangrijke rol: de lengte van de spaarperiode en de jaarlijkse opbrengst .

Kijken we eerst naar de impact van de spaarperiode. Dit jaar mag u tot 990 euro storten voor het pensioensparen. Doet u dat 20 jaar, dan zal u in totaal 20 x 990 of 19.800 euro opzijzetten. Bij 30 jaar stijgt dat tot 29.700 euro. En bij 40 jaar zelfs tot 39.600 euro. Om de berekening een beetje eenvoudig te maken, houden we nu wel even geen rekening met de mogelijke jaarlijkse indexeringen van het bedrag dat aan het pensioensparen besteed mag worden. Bekijk hier de opbrengsten van een aantal pensioenspaarverzekeringen.

Hoeveel opbrengst?

Hier speelt een extra procent rendement een belangrijke rol. Veronderstellen we even dat de stortingen gemiddeld 2 procent per jaar zouden opbrengen. Dan haalt u na 20 jaar een kapitaal van 24.054 euro. Na 30 jaar wordt dat 40.162 euro. En na 40 jaar al 59.798 euro. U ziet: hoe langer de looptijd, hoe sterker de impact van de meerwaarde van uw investering wordt.

Veronderstellen we nu dat u een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van 5 procent zou halen. Dan zou u na 20 jaar aan een kapitaal van 32.735 euro komen. Na dertig jaar aan 65.774 euro. En na 40 jaar aan liefst 119.592 euro.

Is die 5% realistisch? Volgens Beama, de vereniging van de fondsenmanagers, haalden pensioenspaarfondsen van de banken op 30 juni 2019 een gemiddeld jaarlijks rendement van 4,2% over de laatste 3 jaar. Over de jongste 10 en de jongste 25 jaar was dat gemiddeld 6,3%.

Naast hun beleggingsopbrengst moet bovendien rekening worden gehouden met het fiscale voordeel . Wie in 2020 hoogstens 990 euro stort, krijgt een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen. Er is ook een verhoogd plafond. Wie een bedrag tussen 990 euro en 1.270 euro inlegt, ontvangt een belastingvermindering van 25%.

Aan de andere kant moet u ook rekening houden met de belasting van 8% op het eindkapitaal . Bij de pensioenspaarfondsen van de banken wordt dat berekend op een fictief rendement van 4,75% per jaar. Bij de pensioenspaarverzekeringen gebeurt dat op het kapitaal dat gevormd wordt door de stortingen en de gewaarborgde rente. Op de winstdeelnemingen die eventueel bovenop deze basisrente wordt gegeven, wordt geen belasting geheven.

Conclusie

Rendementen uit het verleden geven uiteraard geen enkele garantie voor toekomstige opbrengsten. Wel kunnen ze als indicatie worden gebruikt. Maar wat wel zeker is, is dat hoe langer de termijn is waarin wordt gespaard, hoe hoger het kapitaal is dat u mag verwachten als u met pensioen gaat.

