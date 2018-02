Starten met langetermijnsparen? Bij deze instellingen krijgt u de hoogste opbrengst Johan Van Geyte

12 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 1 Consument Wie met steun van de fiscus wat extra kapitaal wil opbouwen tegen zijn of haar pensioen, hoeft zich niet te beperken tot het klassieke pensioensparen. Ook het minder bekende langetermijnsparen biedt interessante mogelijkheden om dat doel te bereiken.

Wat?

Het langetermijnsparen gebeurt via een tak21-spaarverzekering. Die biedt een gewaarborgde basisrente. Indien de evoluties op de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar het toelaten, kan de spaarder daarbovenop nog een deelname in de winst krijgen. Wat u spaarde kan dus niet verloren gaan, tenzij – worst case scenario – de verzekeringsmaatschappij over de kop zou gaan.

Hoeveel?

Hoeveel u exact kan langetermijnsparen, hangt af van uw beroepsinkomen. Er is wel een bovenlimiet: voor 2018 bedraagt die 2.310 euro. Interessant is dat elke storting u een belastingsvermindering van 30 procent oplevert. Stort u in 2018 het maximumbedrag van 2.310 euro, dan betaalt u 693 euro minder aan de belastingen.

Aan uw spaarverzekering zijn wel enkele specifieke voorwaarden verbonden. Zo moet u minstens tien jaar sparen, en de einddatum van de spaarverzekering mag ten vroegste op uw 65ste verjaardag staan.

Gewaarborgde rente

Wie aan langetermijnsparen doet, wil uiteraard een zo hoog mogelijke opbrengst op zijn spaarinspanningen. Waar we dat voor andere spaarformules wél kunnen, is het hier onmogelijk om vast te pinnen waar u de hoogst mogelijke opbrengst op het langetermijnsparen vindt. De reden? Elke instelling bepaalt zelf hoelang ze een bepaalde rente waarborgt. Wat toekomstige stortingen – en opbrengsten – betreft, tast u als spaarder dus een beetje in het duister.

Kijken we naar de huidige gewaarborgde basisrente, dan biedt de Federale Verzekering de beste deal. Hun Vita Pension geeft momenteel 1,25 procent. Let wel: de gewaarborgde rente geldt bij deze formule alleen voor dit jaar. Volgend jaar kan ze dus al anders zijn.

Bij Argenta kunt u op Argenta Flexx een gewaarborgde rente van 1,05 procent krijgen. Hier geldt dat ze voor de hele looptijd wordt toegepast voor stortingen die nu worden gedaan. Voor stortingen in de toekomst geldt de rente die op dat moment geafficheerd wordt.

Lees ook: Tak-producten: sparen via een levensverzekering

Totale opbrengst

De gewaarborgde rente vertelt bovendien maar een deeltje van het verhaal. Van groter belang is immers de totale opbrengst. En die houdt naast de gewaarborgde rente ook rekening met de winstdeelnemingen. De winstdeelname is echter niet gegarandeerd en kan dus ook niet op voorhand worden vastgelegd.

U kan eventueel wel eens opzoeken hoe de diverse instellingen het er in het verleden van afbrachten, al zegt dat niet noodzakelijk iets over toekomstige opbrengsten – ze zijn dus zeker geen garantie.

Zo kwam Vita Pensioen in 2016 aan een globale opbrengst van 2,40 procent. De langetermijnspaarcontracten van AG Insurance, BNP Paribas Fortis en bpost kwamen aan 2,15 procent. Over 2017 kan nog geen uitsluitsel worden gegeven, want daar zijn nog niet alle resultaten bekend.

Tip: Bekijk de modaliteiten en de opbrengst van contracten voor langetermijnsparen

Fiscaliteit

Wie aan langetermijnsparen doet, krijgt op een bepaald moment een belastingsaanslag van 10 procent op het totaal van het gestorte kapitaal en de opbrengst van de gewaarborgde rente. Indien u startte voor uw 55ste, krijgt u dat op uw 60ste verjaardag. Wie later startte, krijgt het op de 10de verjaardag van het contract.

Op de winstdeelname wordt geen belasting geheven. Om die reden kiezen sommige verzekeraars er net voor om geen gewaarborgde rente te geven. Dat laat hen toe om nadien meer via de winstdeelneming uit te keren. Voor de spaarder is die weliswaar minder zeker, maar wel fiscaal interessanter.

Wat we u wel stellig afraden is om uw contract van langetermijnsparen vroeger op te vragen. Uw tegoed wordt dan immers met 33 procent gemeentebelasting belast.

Lees ook: Tak21-spaarverzekering: welke kosten heeft u?

Lees ook:

Indexering van bedragen voor sparen en beleggen

Belegger wordt beter geïnformeerd over risico’s, kosten en opbrengsten

Goede voornemens voor uw geld in 2018

Bron: Spaargids.be