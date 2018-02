Starten met beleggen: advies voor beginners Dries Van Damme

26 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Consument Wil u graag starten met beleggen, maar weet u nog niet goed hoe u dat best aanpakt? Dan is een beleggingsplan een ideale manier om er geleidelijk aan in te groeien. Met de volgende tips vindt u een beleggingsplan op uw maat.

Steeds meer mensen overwegen beleggingen als gevolg van de lage rentes op het spaarboekje. Maar niet iedereen beschikt over de financiële bagage om daar vlotjes mee te starten. Hebt u voorlopig geen kaas gegeten van beleggen? Dan kan u voor een beleggingsplan opteren, waarin u vooraf bepaalt welk bedrag u gaat beleggen, welke opbrengst u nastreeft en welke risico's u wil nemen.

1. Wat is uw beleggingsprofiel?

Vooraleer in een beleggingsplan te stappen, moet u zichzelf afvragen op welke termijn u wenst te beleggen en welke risico’s u wilt nemen. Uw financiële instelling is verplicht om via een vragenlijst te polsen naar uw risicoprofiel.

TIP: Hier ontdekt u welke beleggingen waarschijnlijk het beste bij uw profiel passen

2. Kies uw beleggingsplan verstandig

Als u niet zelf op zoek wil gaan naar geschikte fondsen, kunt u een keuze maken uit het aanbod beleggingsplannen van financiële instellingen. Een groot voordeel van een beleggingsplan is dat u periodiek belegt. Dat betekent dat u elke maand een bepaald bedrag stort. Zo spreidt u het risico vanzelf en zult u nooit op een ‘slecht moment’ een groot bedrag storten.

Om op een gefundeerde manier een beleggingsplan te kiezen, kunt u volgende elementen in overweging nemen.

Het aanbod

Bekijk eens welke fondsen de financiële instelling aanbiedt. Hoe breder de waaier, hoe groter de mogelijkheid om uw beleggingen – en dus ook de risico’s – te spreiden. Bovendien zult u binnen een breed aanbod ook gemakkelijker fondsen vinden die aansluiten bij uw voorkeuren en profiel.

Extra kosten

Bij de keuze voor een beleggingsplan is het aan te raden om de jaarlijkse beheerskosten te vergelijken. Die kunnen sterk verschillen en zo een impact hebben op het rendement van uw belegging. In- en uitstapkosten zijn vaak laag of onbestaande. Sommige banken rekenen ook kosten aan voor de effectenrekening die u nodig hebt om uw beleggingen op te parkeren. Houd er rekening mee dat sommige banken en tussenpersonen geld vragen voor hun advies.

Voorwaarden om fondsen stop te zetten of te versluizen

Informeer naar de kosten en voorwaarden om uw fondsen vroeger dan gepland te verkopen. Als u op een bepaald moment uw beleggingen liever bij een andere bank wil aanhouden, dan is het mogelijk dat daar kosten bij komen kijken.

Flexibiliteit bij periodiek beleggen

Stapt u in een beleggingsplan, dan is het gebruikelijk om maandelijks of driemaandelijks te investeren. Bekijk hoe flexibel uw plan is. Meestal kunt u als belegger de frequentie zelf aanpassen. Soms is het mogelijk om overschrijvingen te pauzeren of extra stortingen te doen. Aangezien niemand een glazen bol heeft, is het interessant om voor een flexibel beleggingsplan te kiezen. Bekijk ook over welke termijn het beleggingsplan loopt.

Minimum inleg

Dikwijls is een periodieke storting van 25 euro al voldoende om in een beleggingsplan te stappen. Soms ligt het bedrag hoger. Ga na of het vooropgestelde bedrag haalbaar is voor u.

3. Evalueer uw risicoprofiel regelmatig

Aangezien een risicoprofiel doorheen de jaren kan veranderen, raden we aan om uw profiel af en toe opnieuw te evalueren. Als u op een bepaald moment beslist om een huis te kopen, dan spreekt het voor zich dat beleggen op een lager pitje komt te staan. Het is met andere woorden belangrijk dat het beleggingsplan in overeenstemming blijft met uw profiel.

TIP: Hier vindt u een handig overzicht van banken waar u een beleggingsplan voor periodiek beleggen kunt opstarten. Ook de minimum inleg, de periodiciteit en de aanpak worden vermeld.

