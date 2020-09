Start to save: met deze 5 strategieën lukt het u wél om maandelijks iets opzij te zetten

Sven Vonck

17 september 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om maandelijks een vast bedrag op een spaarrekening te zetten. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Eigenlijk is het bij veel mensen een kwestie van een betere ‘spaardiscipline’ te kweken, en dat is minder moeilijk dan het klinkt. Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om maandelijks een vast bedrag op een spaarrekening te zetten. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Eigenlijk is het bij veel mensen een kwestie van een betere ‘spaardiscipline’ te kweken, en dat is minder moeilijk dan het klinkt. Spaargids.be heeft enkele eenvoudige spaartips, waarmee u snel resultaat boekt.

Net voor de zomer deed een onderzoek bij 2.000 Belgen door verzekeraar NN enkele alarmbellen afgaan bij de financiële experts. Wat bleek? 55% van de Belgen heeft niet genoeg spaargeld om drie maanden in het levensonderhoud te kunnen voorzien. En vier op de tien Belgen zeggen simpelweg niet te kúnnen sparen. En dat terwijl het algemeen advies luidt om minstens zes tot twaalf nettomaandlonen opzij te hebben staan!

Opgelet: als er - mede door bijvoorbeeld de coronacrisis - letterlijk te weinig centen bijkomen om in de absolute basisbehoeften te voorzien, is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar, voor veel mensen staat ‘niet kunnen sparen’ gelijk aan (te) veel geld uitgeven aan toffe, maar soms ook onnodige dingen. Denk maar aan die dagelijkse meeneemkoffie van 3 à 4 euro, of wéér een nieuw kleedje als er al 20 ongedragen in uw kast hangen, enz.

1. Klein beginnen is oké

Soms is het moeilijkste aan sparen gewoonweg om eraan te beginnen. Wie het gevoel heeft dat er toch niet genoeg geld overblijft om te sparen, is al snel geneigd om helemaal geen moeite meer te doen.

Nochtans is het beter om elke maand bijvoorbeeld 25 euro aan de kant te zetten, dan om helemaal niet te sparen. Wie maandelijks 25 euro opzij zet, heeft na een jaar 300 euro bijeen gespaard. Over een periode van vijf jaar gaat het al om 1.500 euro. Na tien jaar gaat het om 3.000 euro. En dan hebben we nog geen interesten meegeteld. Zoals elke langetermijnspaarder weet: ook de kleine beetjes lopen op.

2. Zet aan het begin van de maand geld opzij

‘Wat er aan het eind van de maand overblijft, zet ik op mijn spaarrekening’. Klinkt die stelling u bekend in de oren? Iedereen kent wel het gevoel dat er op het einde van de maand niets overblijft om te sparen. Opnieuw: voor sommige mensen is dat zeker nu een keiharde realiteit.

Maar voor veel mensen is hun spaarcapaciteit tóch groter dan ze denken. Alleen stellen ze vaak op het einde van de maand vast dat er nog wel geld op de zichtrekening staat, maar geven ze er de voorkeur aan om dat aan iets leuks uit te geven. Op de korte termijn geeft die aankoop nu eenmaal meer voldoening dan geld op een spaarrekening zetten. Het is een psychologische valkuil die spaarders eenvoudig kunnen uitschakelen door al aan het begin van de maand geld opzij te zetten op de spaarrekening. De meeste mensen zullen dat bedrag niet meer van de spaarrekening halen voor een aankoop die ze niet echt nodig hebben.

Wat ook kan helpen, is een duidelijk zicht krijgen op uw maandelijkse vaste kosten versus uw inkomen, en een vast spaarbedrag in te calculeren bij de vaste kosten. Daarvoor bestaan tegenwoordig heel wat - ook gratis - apps en tools die u daarmee kunnen helpen.

3. Zorg voor een automatisme

Niet iedereen denkt eraan om rigoureus elke maand geld over te schrijven naar de spaarrekening. Met een automatische spaaropdracht moet u zich daarover al geen zorgen maken. Daarmee geeft u de opdracht om bijvoorbeeld maandelijks geld over te schrijven van de zicht- naar de spaarrekening.

Veel spaarders kiezen voor een vast bedrag, bijvoorbeeld maandelijks 100 euro. Maar er is ook een variabele variant. Daarbij geeft u aan dat er een vast bedrag op de zichtrekening moet blijven staan, waarna het restsaldo op vaste tijdstippen automatisch naar de spaarrekening wordt overgeschreven.

4. Zet geld op een aparte rekening, desnoods bij een andere bank

Er zijn nogal wat boeken geschreven over de psychologie achter geldzaken. Een regel die vaak terugkomt: probeer een zo groot mogelijk mentale afstand te creëren tussen uw spaar- en uw zichtrekening.

Spaarders zijn meestal al minder geneigd om geld van de spaarrekening te halen voor kleinere uitgaven. Maar de verleiding is toch nog groter wanneer beide rekeningen naast mekaar staan in het overzicht van uw home banking, dan wanneer de spaarcenten geparkeerd staan bij een andere bank. Natuurlijk zijn uw centen daar even gemakkelijk af te halen, maar de psychologische drempel is dus écht groter.

5. Vergeet de spaarrente niet

Even een open deur intrappen: de spaarrentes zijn laag en zullen dat nog lang blijven. Toch mag dat geen excuus zijn om helemaal geen aandacht te hebben voor opbrengst van een spaarrekening. Het gros van de spaarrekeningen biedt momenteel slechts de wettelijke minimumrente van 0,11 procent. Toch zijn er nog spaarrekeningen die 0,55 procent of meer aanbieden. Ook dat is niet veel, maar het is wel het vijfvoudige van het wettelijke minimum. Voor een spaarrekening met 20.000 euro is dat het verschil tussen een renteopbrengst van 22 of van 110 euro. Waarom zou u die 88 euro laten liggen?

