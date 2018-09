Staking Ryanair: "Getroffen reizigers hebben recht op extra compensatie van 250 tot 600 euro" HR

Bron: Belga 0 Consument Ryanair-klanten van wie de vlucht vrijdag is geschrapt door de aangekondigde staking, hebben recht op een extra compensatie van 250 tot 600 euro. Dat zegt consumentenorganisatie Test Aankoop.

Net als bij vorige stakingen liet Ryanair getroffen klanten minder dan twee weken op voorhand weten dat hun vlucht geschrapt is. Daardoor hebben ze recht op een extra compensatie, bovenop de keuze voor een alternatieve vlucht of een terugbetaling. De extra schadevergoeding bedraagt 250 tot 600 euro, afhankelijk van de afstand van de vlucht.

Ryanair kan zich volgens Test Aankoop ook niet kan beroepen op overmacht, om geen compensatie te moeten betalen. "Het Europees Hof van Justitie was hier in het verleden immers al duidelijk over: een interne staking bij een luchtvaartmaatschappij is geen geval van overmacht en dus hebben passagiers recht op een schadevergoeding", luidt het.

Nadat Ryanair bij eerdere stakingen had geweigerd om getroffen reizigers extra compensatie uit te betalen, trok Test Aankoop naar de rechter in Charleroi en Zaventem. Die zaken lopen nog.