Staar u niet blind op de lage rentevoet voor woonleningen Kurt Deman

05 december 2019

07u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen De psychologische ondergrens van 1% rente voor een woonlening op twintig jaar is onlangs doorbroken. Dat is een mooie zaak voor de klant, maar betekent meteen ook dat de financiële instelling amper iets aan het woonkrediet verdient. Door de lage rente wenden banken andere methoden aan om het geboden voordeel te recupereren.

De Europese Centrale Bank moedigt banken aan om zoveel mogelijk te lenen aan particulieren en bedrijven, zodat die op hun beurt met hun uitgaven de economie aanzwengelen. Op het geld dat uw bank niet besteedt aan leningen, moet ze zelf een strafrente betalen. Dat verklaart meteen grotendeels waarom u dergelijke gunstige voorwaarden bekomt. Toch bekijkt u best het totaalplaatje.

Tip: Hier ontdekt u welke voorwaarden andere kredietnemers recent onderhandelden.

Rentevoet versus JKP

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) drukt uit hoeveel kosten er in totaal aan uw lening verbonden zijn. Het omvat naast de intresten ook de andere kosten, zoals de dossierkosten. U krijgt er dus een volledig beeld mee, aangezien de dossierkosten van bank tot bank variëren.

Looptijd en bedrag

Hoe korter de looptijd en hoe kleiner het geleende bedrag, hoe gunstiger de rente. Door uw woonkrediet over een langere periode te spreiden, creëert u wel extra ruimte voor andere investeringen of om net iets comfortabeler te leven. U moet dus zelf bepalen of u nog over voldoende financiële slagkracht beschikt. Vergelijk ook geen appelen met peren. Leg de aanbiedingen van de banken naast elkaar, aan de hand van hetzelfde bedrag, dezelfde duurtijd en dezelfde waarborgen.

Aanvullende producten

Het is een bekende truc om klanten te lokken: banken pakken uit met een lage hypotheekrente om de huizenkoper met duurdere aanvullende producten op kosten te jagen. De bank kent vaak een gunstigere rentevoet toe wanneer u er ook aanvullende producten of diensten afsluit, zoals een domiciliëring van uw loon, brandverzekering, schuldsaldoverzekering of autoverzekering.

Daar schuilt het addertje onder het gras. De kredietnemer focust zich meestal sterk op het afromen van de rentevoet, zonder de kostprijs van die extra producten te vergelijken. Een bank waarvan de rentevoet het laagst ligt, blijkt wanneer u het totaalplaatje berekent niet altijd noodzakelijk de interessantste optie.

Kennis versterkt onderhandelingspositie

U kunt bij veel banken terecht voor uw woonkrediet. Achter elke geafficheerde intrestvoet schuilt een onderhandelingsmarge. Het is belangrijk alle aspecten te vergelijken en te bepalen welk aanbod het best bij u past. Op vergelijkende websites als www.spaargids.be krijgt u al in enkele klikken een overzicht van de markt en ontdekt u ook de voorwaarden die banken en verzekeraars hanteren voor aanvullende producten als de schuldsaldoverzekering, autoverzekering en brandverzekering.

Lees ook:

Loont het nog om uw woonkrediet te verlengen?

Waarom een schuldsaldoverzekering voor een alleenstaande ook nuttig is

Vier op de tien zware bijpremies voor schuldsaldoverzekering te hoog

Bron: spaargids.be.