Spotgoedkope autoleningen in januari, met dank aan het Autosalon

02 januari 2019

08u00

Over enkele weken start het autosalon in de Brusselse Heizelpaleizen. Traditioneel is dat het moment voor de constructeurs om met promoties uit te pakken, maar ook banken zetten hun beste beentje voor met aantrekkelijke autofinancieringen.

Enkele banken deden al een eerste zet in de strijd om de aandacht van de consument. Bij Argenta zakt de rente bij een autofinanciering voor nieuwe voertuigen en voertuigen tot 2 jaar van 1,85 procent naar 0,85 procent. Voor ecologische voertuigen gaat het naar 0,65 procent. Daarmee biedt de bank de goedkoopste formule op de Belgische markt.

Ook BNP Paribas Fortis biedt kortingen, tenminste voor ecologische voertuigen. Voor wagens die maximaal 130 gram CO2 per km (benzine) of 115 gram CO2 per km (diesel) uitstoten zakt het tarief van 1,30 procent naar 0,90 procent.

AXA Bank laat haar tarief voor nieuwe auto’s en jonge tweedehandswagens tot 2 jaar met 0,20 procent zakken tot 1,39 procent.

Echte start van de kortingenoorlog pas midden januari

Hoe scherp de prijsstrijd wordt, is nog even afwachten. De afgelopen jaren was het meestal Beobank die met het goedkoopste aanbod uitpakte. In 2018 was dat een algemeen tarief van 0,65 procent. De bank wacht meestal wel tot vlak voor de start van het Autosalon - dit jaar van 19 tot en met 27 januari - om die korting aan te kondigen.

Vanwaar die kortingenoorlog tussen de banken? Het autosalon van Brussel is vooral een verkoopsalon. Sommige merken realiseren dan tot een derde van hun jaaromzet. Bijgevolg is dit ook een zeer belangrijke verkoopperiode voor autofinancieringen.

Dat de tarieven voor autofinancieringen op hun laagste peil ooit staan, heeft nog een tweede reden. Naast de scherpe concurrentie is het de politiek van goedkoop geld die de Europese Centrale Bank voert. Commerciële banken die hun overschot aan ingezameld spaargeld op een rekening plaatsen bij de Centrale Bank, moeten 0,40 procent rente betalen om dit te mogen doen. Ze hebben er dus alle belang bij om dit uit te lenen aan consumenten en bedrijven waar ze nog intresten kunnen aanrekenen. En dat is ook de bedoeling. Een lage rente verhoogt de appetijt van consumenten en bedrijven om krediet op te nemen, wat hen ertoe moet aanzetten om aankopen niet uit te stellen en zo de economie draaiende te houden.

