Speelgoed is meest gevaarlijke productcategorie op Europese markt ADN

07 juli 2020

12u58

Bron: Belga 0 Consument Speelgoed is de gevaarlijkste productcategorie op de Europese markt. Dat moet tenminste blijken uit het jaarverslag van het Europese waarschuwingssysteem ('Rapid Alert System') waarmee nationale overheden elkaar op de hoogte brengen van mogelijk gebrekkige producten.

Over heel 2019 signaleerden de 31 landen die aan het systeem deelnemen de aanwezigheid van 2.243 gevaarlijke producten op hun markt. Dit leidde tot 4.477 vervolgacties als terugroepingen of de vernietiging van het product in kwestie - een stijging met 10 procent in vergelijking met een jaar eerder.

‘Nooit meer inspanningen gedaan’

"Nooit werden meer inspanningen gedaan om consumenten te beschermen tegen gevaarlijke producten en mogelijke schade", zegt Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders, die het jaarverslag dinsdag voorstelde.



Speelgoed was goed voor 29 procent van de notificaties en kan daarom worden beschouwd als de gevaarlijkste productcategorie op de Europese markt. Motorvoertuigen (23%) en elektrische toestellen en huishoudelijke apparaten (8%) staan op plaatsen twee en drie.

Ook in België betroffen de meeste van de in totaal 49 notificaties speelgoed (24%), vóór hobby- en sportuitrusting (18%) en vuurwerkartikelen (16%). De meeste risico's die verbonden waren aan gevaarlijk materiaal dat op de Belgische markt circuleerde, waren het risico op verwondingen (19%), op brandwonden (18%) en op brand (18%).

China

Zoals al sinds 2005 het geval is, is meer dan de helft van de ondermaatse producten afkomstig uit China. Dit heeft vooral te maken met het grote aantal producten dat vanuit China op de Europese markt wordt geïmporteerd.