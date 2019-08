Sparen voor uw kind doet u best zo Dries Van Damme

20 augustus 2019

08u30

Bron: spaargids.be 1 Sparen Sommige ouders zetten graag een centje opzij voor hun kinderen. Driekwart van de mama’s en papa’s zou hun kroost op die manier een duw in de rug geven. Is er één formule die zorgt dat de spaarpot het sterkst is aangedikt tegen de achttiende verjaardag van zoon of dochter? Zo rechttoe rechtaan blijkt het helaas niet.

Vijfhonderd euro per jaar

Marktonderzoek in opdracht van Argenta bij ouders van kinderen tussen 2 en 19 jaar wijst uit dat 68 procent van de ouders maandelijks spaart voor hun kind. Slechts 25 procent spaart via een andere spaarmethode dan de spaarrekening. Wie spaart voor zijn kind, voorziet daartoe gemiddeld 821 euro per jaar. Gulle spaarders krikken dat bedrag fors op, want de mediaan ligt op 500 euro.

Spaarrekening op naam kind

Ondanks de lage rente blijft de spaarrekening voor veel ouders nog steeds een vaste waarde. U kunt daartoe een rekening openen op naam van het kind. Zodra het kind meerderjarig is, krijgt het de volledige zeggenschap over de rekening. Van een rekening of verzekering op naam van uw kind is het niet mogelijk om zomaar weer geld af te halen. U mag het spaargeld ook niet verhuizen naar een spaar- of beleggingsformule met een hoger risico.

Wie graag de toegang tot het spaargeld behoudt, stort best op een eigen spaarrekening. Een tussenoplossing bestaat in de spaarrekening met een zogenaamd ‘derdenbeding’. U opent in dat geval de rekening op uw eigen naam, maar wijst uw kind als begunstigde aan. U bepaalt zelf het moment dat uw kind over het geld mag beschikken.

94,5 euro intrest na 18 jaar

De meeste spaarrekeningen afficheren vandaag de wettelijk vastgelegde minimale intrestvoet van 0,11 procent (0,01% basisrente + 0,10% getrouwheidspremie). Uw kind ontvangt bij een jaarlijkse storting van 500 euro na achttien jaar 94,5 euro intrest. Toch vindt u bij sommige banken betere voorwaarden. MeDirect biedt met Fidelity Sparen bijvoorbeeld een rendement van 0,85 procent (0,05% + 0,80%). De totale intrest van 759 euro oogt toch al net iets fraaier. U moet er uiteraard rekening mee houden dat die interestvoet de komende jaren kan evolueren.

Termijnrekening

De termijnrekening vormt een tweede optie. U spaart dan aan een vaste rente gedurende een afgesproken termijn. Deze formule is dan weer minder geschikt om jaarlijks 500 euro te storten, aangezien u die rekening niet kunt aanvullen en dus jaarlijks een nieuwe rekening moet openen. De termijnrekening is onderhevig aan een roerende voorheffing van dertig procent. De hoogste nettorente vindt u bij Izola Bank met 1,82 procent voor een looptijd van tien jaar. Dat percentage is gegarandeerd voor het gestorte bedrag. Wilt u het volgende jaar opnieuw 500 euro opzij zetten, dan gebeurt dat aan de geldende rentevoet van het moment.

Tak 21: doorgaans hoger nettorendement, maar meer kosten

De tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Ze biedt u kapitaalbescherming en beloont uw spaarijver met een gegarandeerde intrestvoet en eventueel een niet-gegarandeerde winstdeling. Het contract kan een eindvervaldag en dus een vaste looptijd hebben, maar kan ook van onbepaalde duur zijn.

Een spaarverzekering gaat gepaard met verschillende kosten, zoals een verzekeringstaks van 2 procent op elke gestorte premie, instapkosten, mogelijke uitstapkosten en periodieke beheerskosten. Bij een vervroegde verkoop bent u eveneens 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. De nettorendementen (brutorendement min beheerskosten) bedroegen vorig jaar bij verschillende banken 2 procent en meer.

Voor de durvers …

Wie een hoger rendement beoogt en het risico niet schuwt, kan kiezen voor beleggingsfondsen of een beleggingsverzekering (tak 23). U koopt dan een beleggingsproduct dat onder andere belegt in obligaties, aandelen en vastgoed en bewaart het in een effectendossier op naam van uw kind. Dankzij de jaarlijkse gespreide inbreng en lange beleggingshorizon – al dan niet via een beleggingsplan – verhoogt u de kans op een mooi rendement. Daar tegenover staat uiteraard dat de beurs soms forse bokkensprongen maakt. Elke beleggingsvorm gaat bijgevolg gepaard met risico’s en biedt u geen kapitaalgarantie.

Bron: spaargids.be.