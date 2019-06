Sparen voor uw kind? Beleggen is interessanter Johan Van Geyte

06 juni 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Sommige ouders willen hun kinderen graag een steuntje in de rug kunnen geven op het moment dat ze meerderjarig worden of wanneer ze een auto of huis willen kopen. Dit zijn momenteel de beste formules om over een lange termijn een goed startkapitaal op te bouwen.

Spaarrekeningen

Banken hebben altijd een boontje gehad voor hun jonge spaarders. Niet zozeer uit liefdadigheid, wel omdat de meesten bij hun bank blijven op het moment dat ze beginnen werken. Het gaat dus om investeren in langdurige klantenrelaties.

Een effect daarvan is dat banken nog steeds redelijk wat interest bieden op de spaarrekeningen van hun jonge klanten, maar door de algemene daling van de rentevoeten stellen die extra’s helaas niet zo veel meer voor. Bij slechts drie banken krijgt u nog meer dan 0,30 procent. Het gulst is de kleine Waalse CPH bank, met haar rekening voor jongeren tot 3 jaar (basisrente 0,65%, getrouwheidspremie 0,20%) en haar rekening voor jongeren van 3 tot 12 jaar (0,45% basisrente, 0,20% getrouwheidspremie). Ook Triodos en Rabobank hebben een formule waar u nog meer dan 0,30% kunt verdienen.

Beleggingsplannen

Wie een hogere opbrengst nastreeft voor het spaargeld van zijn kinderen, zoekt dus beter naar alternatieven. Een beleggingsplan is er daar een van. Hierbij kan periodiek een bepaald bedrag worden opzijgezet, waarmee deelbewijzen van een beleggingsfonds worden gekocht. Het heeft meteen als voordeel dat gekozen wordt voor een gespreide investering, zodat niet alles afhankelijk is van één of een beperkt aantal aandelen of obligaties.

Aan beleggingsfondsen zijn uiteraard risico’s verbonden. De evolutie van de waarde ervan hangt louter af van de gang van zaken op de financiële markten. Bij stijgende beurskoersen kunt u een mooie meerwaarde realiseren, in slechte tijden kunt u ook verliezen.

Voordelen

Het voordeel van beleggen voor kinderen en jongeren is natuurlijk de lange beleggingshorizon. De lange termijn maakt het ook mogelijk om met kleine bedragen te werken. Er zijn wel degelijk al beleggingsplannen vanaf 25 euro per jaar.

KBC gaat daarin zelf nog een stapje verder: de bank heeft een formule waarbij klanten beleggen met hun wisselgeld. Bij elke aankoop die in de winkel met de betaalkaart wordt vereffend, wordt de rekening naar de volgende euro afgerond. Het kleingeld gaat niet naar de winkelier, maar wordt in een beleggingsfonds gestopt.

En de rendementen? Volgens ons overzicht schommelden de gemiddelde jaarlijkse opbrengsten van de spaarplannen de voorbije drie jaar tussen 8,99% voor de offensieve versie van Easyvest en – 0,12% bij BNP Paribas Flexinvest. Opgelet wel: opbrengsten uit het verleden geven nooit een garantie voor toekomstige rendementen.

Tak21-spaarverzekeringen

Beleggen in een fonds houdt dus altijd een risico in op een gedeeltelijke verlies van uw spaarinspanning. Als u dat toch liever niet wil, is een tak21-spaarverzekering ook een optie. Die biedt een basisrente, die voor een bepaalde periode gegarandeerd wordt. Bovenop kunt u nog een winstdeelneming krijgen, indien de verzekeraar erin slaagt om uw inleg met winst te herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat.

De opbrengst van tak21-spaarverzekering is vrijgesteld van roerende voorheffing, als ze minstens acht jaar loopt. Die periode start bij de opening van de rekening. Dat er latere bijstortingen gebeuren, verandert hieraan niets.

Verzekeraar AG heeft met Yongo speciaal een tak21-spaarverzekering ontwikkeld voor jongeren.

