Sparen voor een woning: zo pakt u het best aan

25 augustus 2020

09u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Als u in de (nabije) toekomst een huis of appartement wil kopen, zal u spaargeld nodig hebben. Als u in de (nabije) toekomst een huis of appartement wil kopen, zal u spaargeld nodig hebben. Spaargids.be adviseert om al ruim op voorhand een goed spaarregime te installeren. Dat biedt namelijk voordelen die de uiteindelijke aankoop van een woning iets gemakkelijker maken.

Voordelen spaarplan:

• U moet minder lenen

• U zal een betere rentevoet krijgen op het bedrag dat u leent

• U ervaart meteen of u een stevige maandelijkse afbetaling wel aankan

• U pikt al fiscaal voordeel in

Start met een spaarbuffer

Als u naar de bank gaat voor een woonlening, hebt u best al wat spaargeld achter de hand. Het wordt moeilijker om nog het volledige bedrag van uw aankoop te kunnen lenen, laat staan dat u ook een financiering krijgt voor de bijkomende kosten zoals registratierechten en verzekeringen.

De Nationale Bank van België vraagt aan de commerciële banken dat ze aan mensen die een gezinswoning kopen of bouwen hooguit nog 90% van de waarde van het pand lenen. Dat moet ervoor zorgen dat de financiële instellingen een stuk zekerder zijn van het recupereren van hun geld mochten ze bij een wanbetaling moeten overgaan tot een gedwongen verkoop van het pand.

Toch zijn er uitzonderingen.

Voor 35% van hun leningen mogen de banken boven die grens van 90% gaan, voor 5% zelfs boven de limiet van 100%. Dat laatste laat de kredietnemers toe om ook (een deel van) de bijkomende kosten te betalen.

Of u persoonlijk van die uitzonderingen kunt genieten, hangt dus af van de voorgaande leningen die uw bank al heeft toegestaan.

Voordelig krediet

Wie al wat spaargeld kan inbrengen, heeft sowieso een beter dossier om een woonlening te krijgen. En dus zijn banken meer happig om dit te financieren of scherpere voorwaarden te geven. Zo afficheert Argenta op zijn tarievenblad een korting van 0,45% voor wie hoogstens 90% van de waarde van zijn pand leent. Wie zijn kredietbedrag beneden 80% kan houden, geniet er zelfs van een korting van 0,55%.

Beter sparen

De rente mag dan laag zijn, de spaarrekening blijft de meest aangewezen formule voor mensen die hun geld al op relatief korte tijd weer beschikbaar willen hebben. Kiest u voor een spaarvorm die meer opbrengt zoals een termijnrekening of een beursbelegging, dan ligt u doorgaans al voor een afgesproken periode vast of bent u niet zeker dat u uw kapitaal volledig kan recupereren op het ogenblik dat u dit nodig heeft.

De spaarrekening is ook flexibel. Ze laat u toe om de ene maand wat meer te sparen en de volgende maand wat minder. In elk geval geeft ze u een aanwijzing van het geld dat u opzij kan zetten zodat u makkelijker een inschatting kan maken van de afbetaling die u later aankunt.

Schuldsaldoverzekering

Vergeet niet dat de bank bij het afsluiten van een woonlening u meestal ook zal vragen om een schuldsaldoverzekering aan te gaan. Die zorgt ervoor dat uw erfgenamen niet met de leninglasten blijven zitten, mocht u voortijdig overlijden.

Voor de betaling van de schuldsaldoverzekering heeft u twee mogelijkheden: of u kiest ervoor om gedurende twee derde van de looptijd van de lening elk jaar een premie te betalen voor de verzekering van de volgende periode, of u betaalt alles in eenmaal bij de start van het krediet.

Die laatste optie opent mogelijkheden. Zo kunt u nu al sparen om die later in eenmaal te kunnen betalen. U kunt dat zelfs doen met een fiscaal voordeel. Daartoe kiest u om nu al te starten met langetermijnsparen bij een verzekeringsmaatschappij. Die formule biedt u een gewaarborgde rente. Bovenop kunt u jaarlijks nog een winstdeelneming krijgen als de maatschappij erin slaagt om uw storting met winst te herbeleggen. De stortingen voor het langetermijnsparen leveren u bovendien een belastingvermindering op van 30% van de gestorte bedragen. Stort u bijvoorbeeld 300 euro, dan moet u 90 euro minder aan belastingen betalen.

Normaal loopt een dergelijk contract tot u 65 bent, maar er geldt een uitzondering. U kan een overeenkomst langetermijnsparen altijd laten omzetten in een eenmalige premie voor de schuldsaldoverzekering.

Let wel: het gespaarde bedrag dat u niet nodig heeft om uw schuldsaldoverzekering mee te betalen, laat u best staan. Vraagt u het toch op voor uw 65ste, dan wordt u hierop fiscaal beboet. Spaar dan ook niet te veel in deze formule als u het geld nodig heeft voor uw vastgoedproject.

Bijkomend aandachtspunt: vaak geven banken een korting aan wie een schuldsaldoverzekering bij hen neemt. Dus denkt u daar best tijdig aan, mocht u voor deze formule kiezen.



