Sparen voor een wereldreis: dat doet u best zo Dries Van Damme

01 augustus 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Een grote (wereld)reis maken: velen dromen ervan, weinigen hebben er zomaar centen voor liggen. Als u langer dan een paar weken van huis plant te zijn of echt naar de andere kant van de aardbol wil, dan moet u dat ook flink op voorhand plannen, ook budgettair. Volgend stappenplan kan helpen.

1. Prik eerst een datum

Juli 2020 of oktober 2025? Bepaal nu al wanneer alle medereizigers hun agenda moeten vrijhouden. Laat bijvoorbeeld iedereen een ludieke eed afleggen om dat engagement ook te bekrachtigen.

2. Schat het budget in

De bestemming kiezen doet u beter onmiddellijk, want die zal allesbepalend zijn voor het totale kostenplaatje.

3. Open een spaarrekening

Het moeilijkste aan sparen? Dat is ermee beginnen. Het beste wat u kan doen, is een aparte spaarrekening openen voor dit specifieke spaardoel. Bij de meeste banken kan dat trouwens gratis. Sommige banken bieden betere voorwaarden dan het standaardrendement van 0,11% (0,01% basisrente + 0,10% getrouwheidspremie). Wie een korte spaarhorizon voorziet, kan bij NIBC Direct en Izola Bank terecht (0,42% netto basisrente). Mikt u op een droomreis in pakweg 2025, dan profiteert u ook mee van de getrouwheidspremie. MeDirect Fidelity Sparen komt dan als beste uit de bus, met een totaalrendement op jaarbasis van 0,85% (0,05 basisrente + 0,80% getrouwheidspremie). Wie vanaf nu maandelijks 100 euro stort, beschikt op die manier voor een reis in augustus 2024 over 108,52 euro extra zakgeld. Let wel, de bank kan het rentetarief op elk moment aanpassen. Deutsche Bank snoeide zo bijvoorbeeld fors in de rente van het DB Saving Plan, tot voor kort de spaarrekening met het hoogste rendement.

4. Schrijf automatisch geld over

Wie zijn financiën goed beheert, kan wel ongeveer inschatten welk bedrag er maandelijks van de zichtrekening richting de spaarrekening voor de reis kan gaan. Een goeie tip: regel de overschrijving altijd vlak na de storting van uw vast loon of inkomen. Zo komt u minder in de verleiding om uw geld ‘zomaar’ uit te geven.

5. Beoordeel uw uitgaven

Maak een overzicht van uw maandelijkse bestedingen. U vindt waarschijnlijk enkele minder noodzakelijke tot zelfs overbodige aankopen die u tijdelijk kan schrappen. Laat u de denkoefening liever over aan uw smartphone? Dan bieden apps voor budgetbeheer soelaas. De bankapplicatie van uw thuisbank helpt u al een eind op weg, maar toepassingen als Spendee graven nog dieper.

