Sparen lastig? Zo hou je het wél vol Johan Van Geyte

05 augustus 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Hebt u uw zinnen gezet op een nieuwe auto of keuken? Wil u volgend jaar graag eindelijk Australië bezoeken? Of bent u net bezig met het verzamelen van startkapitaal voor de aankoop van een woning? Niemand zal ontkennen dat elke maand sparen soms knap lastig kan zijn. Op deze manier houdt u dat toch goed vol.

Goede voornemens hebben we allemaal genoeg. Denk maar aan al die pogingen van mensen die u kent, of wie weet ook van uzelf, om te beginnen sporten, wat minder te eten, te stoppen met roken, enzovoort... En hoewel we dan vaak sterk beginnen, is er bij veel mensen na enkele weken al niets meer van de voornemens te bespeuren. Dat is zeker ook van toepassing op onze spaarambities. U kan zich wel voornemen om elke maand opnieuw X aantal euro opzij te zetten, maar u moet het dan ook effectief kunnen volhouden.

Tip: Bekijk hier de spaarrekeningen met de hoogste rente.

Tip 1: Maak het concreet

De eerste voorwaarde om een spaarinspanning echt vol te houden, is die zeer realistisch te houden. Het heeft geen zin om voornemens te maken die u toch niet nakomt. De regel is: hoe concreter, hoe beter het vaak lukt. Dus niet: ‘zomaar’ sparen. Wel: sparen voor die nieuwe Audi, of voor een reis naar Nieuw-Zeeland, of voor een knappe nieuwe keuken.

Door het zo concreet te maken, weet u ook over welk concreet bedrag het gaat en kan u zowel de hoogte van het spaarbedrag als de termijn waarbinnen u wil sparen voor uzelf vastleggen.

Wie slim is, laat het spaarbedrag ook onmiddellijk na storting van loon of inkomen naar de spaarrekening verdwijnen. Zo komt u niet of toch minder in de verleiding om het aan andere dingen uit te geven.

Tip 2: Kies voor een ‘dubbele sleutel’

Hebt u echt totaal geen discipline als het op sparen aankomt? Een optie is dan om een veiligheid in te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door het geld te storten op een spaarrekening die op twee namen staat, waarbij ook twee handtekeningen nodig zijn om het weer af te halen of opnieuw over te schrijven naar uw zichtrekening.

Tip 3: Ga voor een lening

Natuurlijk kunt u voor een heel grote uitgave meteen ook een lening aangaan. Zowel voor autoleningen, verbouwingskredieten als hypotheekleningen zijn de tarieven momenteel erg laag. Toch is het handig om eerst een tijdlang te sparen. Wie al een startkapitaal heeft, moet minder lenen, waardoor de onderhandelingspositie tegenover de bank steviger is en u misschien betere voorwaarden kunt bedingen. Bovendien leert een maandelijkse spaarinspanning u of u al dan niet een bepaalde afbetaling van een krediet aankunt.

Tip 4: Weet goed wat u kan afbetalen

Weinig mensen zijn zich goed bewust van hun eigen uitgavenpatroon. Wie vlot is met Excel, kan daarin een tijdje zijn inkomsten en uitgaven in kaart brengen. Er zijn tegenwoordig ook talloze apps (zowel gratis als betalend) op de markt waarmee u uw financieel verkeer in de gaten kan houden. Met een beter zicht op uw vaste kosten, kan u ook beter inschatten wat u maandelijks realistisch opzij kan zetten als spaarbedrag.

Lees ook:

Vijf foute uitspraken over een woningaankoop

Ouders sparen 821 euro per jaar voor hun kinderen

Dit moet u weten als u een elektrische fiets koopt

Bron: spaargids.be.