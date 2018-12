Sparen in het buitenland om meer rente te krijgen? Dit zijn de risico's Ludovic Vanhee

17 december 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument 2, 5 of zelfs 50 procent rente op je spaarboekje?! Hoe exotischer je gaat, hoe aanlokkelijker sommige rentetarieven in het buitenland lijken. Maar is het wel een slim idee om je spaarcenten naar het buitenland te verkassen? We zetten de risico’s op een rij.

1. Kredietrisico

Deponeer je geld op een spaarrekening, dan loop je altijd een kredietrisico op bij de bank waar je de deposito’s stortte. Afhankelijk van de nationaliteit van de bank, kunnen die risico’s fors uiteenlopen:

Spaarrekening bij Belgische bank

De Nationale Bank van België controleert of Belgische banken voldoende solide zijn. De solvabiliteit, de liquiditeit en de rendabiliteit van de bank worden regelmatig gemonitord.

Daarnaast staat het FSMA in voor de controle op de naleving van gedragsregels en de commercialisering van financiële producten.

Tot slot beschermt het Garantiefonds de deposito’s van alle Belgische banken. Dat fonds komt tussen als een aangesloten bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen. De hoogte van de waarborg bedraagt 100.000 euro per titularis en per instelling. Ook tegoeden in een vreemde munt worden in euro omgerekend.

Tip: Bekijk hier de spaarrekeningen met de beste rentevoeten in België.

Spaarrekening bij buitenlandse bank in de EU (binnen en buiten eurozone)

De nationale toezichthouder(s) van een EU-lidstaat is verantwoordelijk voor de controle op de nationale banken. De controles kunnen gelijkaardig zijn als in België. Niettemin zijn verschillen mogelijk.

In alle lidstaten moet een depositogarantiesysteem (DGS) bestaan, een equivalent van ons Garantiefonds dus. De banken van de lidstaat moeten aangesloten zijn bij het nationale DGS.

Het DGS komt - net als in België - tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet kan nakomen. De hoogte van het waarborgmechanisme voor een rekening bedraagt ook 100.000 euro per titularis en per instelling. De tegoeden in een vreemde munt worden in euro omgerekend.

Of het depositogarantiesysteem van pakweg Noorwegen of Griekenland ‘voldoende solide is’, hangt af van de financiële degelijkheid van het land in kwestie. Over de financiële degelijkheid kan de rating van die overheid je iets vertellen.

Spaarrekening in buitenlandse bank buiten de EU

Hier heb je als spaarder géén garantie over het bestaan en de omvang van de controle op banken. Er is bovendien geen garantie op het bestaan en de omvang van een depositogarantiesysteem, noch de stevigheid ervan. Als je het risico toch neemt, doe je best heel uitgebreid onderzoek.

2. Wisselkoersrisico

Is de rekening niet in euro, dan loop je als spaarder een wisselkoersrisico. Heb je een rekening in Turkse lira en versterkt de munt 10 procent tegenover de euro? Dan zal je extra plezier beleven aan je spaargeld. Maar het omgekeerde geldt natuurlijk evenzeer ...

3. Fiscaal risico

De fiscaliteit verschilt van land tot land. De kans dat je twee keer roerende voorheffing betaalt, in België en in het buitenland (EU of niet), is niet uitgesloten.

4. Risico bij een conflict

Als je in België een conflict hebt met een bank, kun je terecht bij Ombudsfin. Het is de vraag wat andere landen hiervoor geregeld hebben. Als je daar naar de rechter moet, procedeer je volgens het buitenlands recht.

5. Inflatierisico

Een rente van 20, 40 of zelfs 60 procent? In sommige landen is het vandaag de norm. Klinkt leuk, ware het niet dat de inflatie er vaak nog hoger ligt. Een jaartje later heb wel een flink grotere som, maar kan je geld ook een pak minder waard zijn.

Tot slot

Als de risico’s je niet weerhouden, dan duikt vaak een nog grotere uitdaging op. In veel buitenlandse banken geldt namelijk de vereiste dat je pas een rekening kan openen als je er effectief woont.

Het beste rendement voor je spaargeld in België? Maak hier de vergelijking.

Lees ook:

Pensioenspaarverzekering levert gemiddeld 3,5 procent op

Dit moet u écht weten over pensioensparen

Zo vermijd je dat je pensioenspaarpot verdampt

Bron: spaargids.be.