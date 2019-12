Gesponsorde inhoud Sparen in 2020 weer interessant? Aangeboden door MeDirect

26 december 2019

11u45

Bron: MeDirect 0 Consument Online bank MeDirect lanceerde een Online bank MeDirect lanceerde een nieuwe gereglementeerde spaarrekening die toelaat op uw eigen ritme te sparen, tot 500 euro per maand. Ideaal voor wie elke maand wat opzij wil zetten en hiervoor een rente wenst die wél nog opbrengt.

Belgen zijn nog steeds zeer overtuigde spaarders. Dat is ook afgelopen jaar weer gebleken. Halfweg het jaar stond er namelijk een recordbedrag van 279 miljard op Belgische spaarboekjes. In de eerste helft van het jaar steeg de toename op gereglementeerde spaarrekeningen met maar liefst 8,4 miljard euro. Het grootste deel staat op gereglementeerde spaarrekeningen die slechts 0,01% basisrente met 0,10% getrouwheidspremie opbrengen. Als u echter de moeite doet om te vergelijken, kan uw spaargeld nochtans 5 tot 6 keer extra opbrengen.

Het loont dus zeker de moeite om de spaarrekeningen van verschillende financiële instellingen te vergelijken. Dit kan heel makkelijk op verschillende onafhankelijke vergelijkingsites zoals Spaargids.be. De interessantste voorwaarden vindt u bij de online banken. Zij hebben geen uitgebreid netwerk van kantoren om te onderhouden en kunnen dankzij deze lage kostenstructuur een veelvoud bieden dan wat grootbanken bieden.

Ga steevast voor de beste keuze in 2020.

Sinds de lancering van de Belgische bank MeDirect in 2013 bieden zij spaarrekeningen aan die tot de beste op de markt behoren. Zo innoveerde deze bank destijds door het aanbieden van een spaarrekening met één duidelijke rente die elke drie maanden wordt uitbetaald. Vorig jaar lanceerde MeDirect met groot succes ook haar eerste gereglementeerde spaarrekening. Deze is bedoeld voor wie meteen een grotere som aan de kant wil zetten en toch meer opbrengst zoekt dan bij de grootbanken.

Daar voegt de bank nu een tweede gereglementeerde spaarrekening aan toe, een spaarrekening die toelaat op uw eigen ritme te sparen, tot 500 euro per maand. Ideaal voor wie elke maand wat opzij wil zetten en hiervoor een rente wenst die wél nog opbrengt. Bekijk hier alle details van deze nieuwe spaarrekening op de website van MeDirect.

Philippe Delva, CEO van MeDirect: “Het is niet eenvoudig om in het huidige lagerenteklimaat spaarders nog een aantrekkelijke rente te kunnen aanbieden. Door de recente maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) staan de rentes op spaarboekjes zelfs opnieuw onder druk. De weinige banken die de minimumrente nog niet toepasten, hebben onlangs één na één de rente verlaagd. Ook in de categorie maandsparen stuikten de rentes in elkaar. Wij zagen hierin echter een opportuniteit om zelf een spaarrekening voor maandsparen te lanceren. Dit ontbrak immers nog in ons aanbod en is een mooie aanvulling op de reeds beschikbare spaarrekeningen”.

Als u dus op uw eigen ritme maandelijks wat spaargeld opzij wil zetten vindt u in 2020 bij MeDirect wat u zoekt. Het is altijd een goede zaak te blijven vergelijken. Zo wordt sparen in het nieuwe jaar alvast toch weer interessant.