Sparen én belastingsvermindering krijgen: zo sla je twee vliegen in één klap

Een beetje minder belastingen betalen: dat willen we allemaal wel. Sparen voor de oude dag: wordt sterk aangeraden. Het klassieke pensioensparen kende je ongetwijfeld al, maar ook via langetermijnsparen zijn er mogelijkheden. Voor zelfstandigen is er ook het VAPZ ( Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en de POZ ( Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen). En voor werknemers komt er waarschijnlijk volgend jaar nog een VAPW ( Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) bij.

Waarom zou je langetermijnsparen?

Wie langetermijnspaart, bouwt extra kapitaal op tegen de pensioenleeftijd door te beleggen in een spaarverzekering. Dan krijg je niet alleen een gewaarborgde rente op je investering; als de financiële markten en de resultaten van je verzekeringsmaatschappij het toelaten, ontvang je ook een winstdeelneming. De winstdeelneming wordt jaar na jaar bekeken en berekend.

De fiscus ziet je graag aan langetermijnsparen doen. Je krijgt dan ook een belastingvermindering van 30 procent. Stort je het maximum van 2.130 euro, dan betaal je 693 euro minder belastingen. Het bedrag dat je kan sparen, hangt af van jouw netto belastbaar beroepsinkomen: het is 172,80 euro plus 6 procent van je beroepsinkomen. Stel dat je een belastbaar inkomen van 28.000 euro hebt, dan kan je 1.852,80 storten. Elk jaar geldt wel een maximumbedrag. Voor 2018 gaat het om 2.310 euro - dat komt overeen met een inkomen van minstens 35.620 euro.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Zelfstandigen kunnen een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten, en dat is voor hen ook zeer interessant om te doen. Door de lagere belastingen en lagere bijdragen kunnen ze namelijk tot 70 procent van de betaalde premie recupereren.

De formule staat open voor alle zelfstandigen in hoofdberoep vanaf 18 jaar, alsook voor hun meewerkende partner. Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook aansluiten, tenminste als ze de minimale sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen.

Net zoals bij het langetermijnsparen, wordt een VAPZ ook opgebouwd door stortingen in een tak21-spaarverzekering.

Er zijn twee mogelijke formules:

Het klassieke VAPZ: dit voorziet in de uitbetaling van het door jou gespaarde kapitaal bij pensionering (of vroegtijdig overlijden).

Het sociaal VAPZ: hier geniet je als zelfstandige van aanvullende voordelen mocht je arbeidsongeschikt worden. De verzekeraar zal dan niet alleen een vervangingsinkomen uitkeren, hij zal ook de bijdragen voor het VAPZ blijven betalen.

Fiscaal mag je de premies aftrekken van je beroepsinkomen. Zo leveren ze een belastingbesparing op tegen de hoogste schijf waarin je inkomen valt. Op die manier recupereer je als zelfstandige al snel tot 45 procent (bij een inkomen boven 22.290 euro) of 50 procent (bij een inkomen tot 39.660 euro). Extra troef: door de fiscale aftrekmogelijkheid verlaagt het bedrag van je inkomsten, en daarop worden ook de sociale bijdragen berekend. Dat voordeel loopt op tot 20,5 procent.

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Zelfstandigen die onder vennootschap werken en dus niet de mogelijkheid hebben om te genieten van een groepsverzekering, kunnen een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten. Opnieuw: je stort dan in een tak21-spaarverzekering. Aan de stortingen voor deze formule is een belastingvermindering van 30 procent gekoppeld.

Opgelet: bij deze formule moet je rekening houden met de 80-procent-regel op de pensioenen. Met andere woorden: je totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) mag niet méér bedragen dan 80 procent van je inkomen. Bij de berekening van het bedrag dat je kan storten, kijkt men naar je gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers

En dan iets nieuws. Werknemers uit de privésector en contractuelen uit de publieke sector kunnen weinig tot niet genieten van een groepsverzekering. Voor hen komt er volgend jaar waarschijnlijk een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) bij.

Zij zullen dan aan hun werkgever kunnen vragen dat een deel van het nettoloon doorgestort wordt naar een instelling die ze zelf kunnen aanwijzen en die de storting belegt in een tak21-spaarverzekering. Werknemers die bereid zijn meer risico te nemen in ruil voor een hoger rendement, zullen ook kunnen opteren voor een tak23-beleggingsverzekering.

Het nieuwe systeem zal ook beperkingen krijgen: er geldt een maximum van 3 procent van het brutoloon, er moet minstens 1.600 euro per jaar afgedragen worden (ook voor wie op jaarbasis minder dan 53.333 euro verdient). De pensioenrechten die de werknemer al opbouwde in het tweede voorafgaande jaar (N-2) via een groepsverzekering, worden wel van dat bedrag afgetrokken. Als een werkgever 2 procent van het loon in die groepsverzekering stort, en de werknemer ook 1 procent van zijn loon, dan is de marge dus al volledig opgebruikt. Op die manier is het VAPW dus vooral bedoeld voor werknemers die geen of een laag aanvullend pensioen via de groepsverzekering opbouwen. De sommen die uiteindelijk worden doorgestort naar de instelling die het aanvullend pensioen zal beheren, geven de werknemer recht op een belastingvermindering van 30 procent.

