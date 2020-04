Spar haalt vlees uit de rekken wegens salmonella kv

29 april 2020

22u18

Bron: Belga 0 Consument De Spar-winkels die deel uitmaken van de Colruyt-groep halen verscheidene vleesbereidingen uit de rekken wegens de aanwezigheid van salmonella. Dat maakt de supermarktgroep vandaag bekend.

Bij microbiologische controles door de leverancier werd de aanwezigheid van salmonella vastgesteld in een grondstof die gebruikt is in verschillende vleesbereidingen. Spar Colruyt Group besloot daarom in overleg met het voedselagentschap FAVV de producten uit verkoop te halen.

Het gaat om vlees verkocht tussen 24 en 29 april bij Spar Colruyt Group met als uiterste consumptiedatum 30 april en lotnummer 02017114. Het gaat om volgende producten: Kidsbrochette mix, Duo worst bacon-cheese, Bacon worst, Worsten varken/rund, Gehakt varken-kalf, Spekburgers, Vlaamse burger, Kidsburger en BBQ worst.



Klanten wordt gevraagd de producten niet te consumeren en ze terug te brengen naar de winkel, waar ze het aankoopbedrag terug krijgen. Intussen werden de producten al uit verkoop gehaald.

De mogelijke symptomen van een salmonellabesmetting zijn koorts, buikkrampen en diarree. Deze symptomen doen zich meestal voor binnen de 12 à 48 uur na de besmetting. De symptomen duren meestal 4 à 7 dagen en de meeste mensen herstellen zonder specifieke behandeling. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, personen met een verminderde immuniteit en ouderen behoren tot de risicogroep. Voor hen kunnen de symptomen zwaarder doorwegen en hospitalisatie tot gevolg hebben. Klanten die een betrokken product gegeten hebben en deze symptomen vertonen, worden aangeraden om hun huisarts te raadplegen en te melden dat ze dit product gegeten hebben.