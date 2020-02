Spaart online vastgoed kopen tijd en geld uit? “Ook hier oppassen voor cybercriminelen”

Laat ons eerst toch nog maar even stilstaan bij het zoekproces. Zo stilaan is er immers een ware wildgroei aan vastgoedsites ontstaan. U dreigt door de bomen dan ook het bos niet meer te zien.

Kijken kan, kopen niet

Om te beginnen heeft iedere vastgoedhandelaar en -makelaar tegenwoordig een professionele website, waar hij zijn eigen aanbod in de kijker kan zetten. Daar kan u zich in de regel dus wel informeren, steeds uitgebreider zelfs. En u kan er eventueel ook een bezoek aanvragen of het vastgoedkantoor contacteren om een koop af te sluiten. Maar meteen tot een bindende aankoop overgaan, via diezelfde website, dat is er vandaag nog niet bij.

Daarnaast bestaat er een brede waaier aan immoportaalsites waar naast de vele vastgoedprofessionals ook de particuliere verkoper terechtkan. Immoweb, dat al sinds 1996 actief is op de Belgische markt, geniet als marktleider logischerwijs ook de grootste naamsbekendheid. Met 150.000 panden in de aanbieding en 500.000 bezoeken per dag geldt het Immoweb-platform als de grootste vastgoedwebsite van België. U vindt er in principe dus ook het grootste aanbod aan zoekertjes, gepubliceerd door makelaars, notarissen en particuliere vastgoedeigenaars.

Wie zoekt, die vindt niet altijd

Maar Immoweb is lang niet de enige speler op die lucratieve groeimarkt: Immovlan, Logic-Immo en Zimmo (het vroegere Hebbes) zijn slechts enkele andere vastgoedsites die immozoekertjes, zowel van professionals als van particulieren, bundelen in een zoekmachine.

Op de website van Zimmo kan u bijvoorbeeld lezen: “We verzamelen zo veel mogelijk Belgische vastgoedadvertenties voor u op onze website. Hiervoor speuren we dagelijks meer dan 3.000 websites met vastgoed af. Doordat we al het aanbod voor u verzamelen hoeft u niet dagelijks alle websites te bezoeken.”

Dat streven naar volledigheid is uiteraard lovenswaardig. Toch kan geen enkele speler vandaag claimen dat hij al het beschikbare vastgoed op de Belgische markt weergeeft. Temeer daar een tegenreactie van de makelaarswereld op die wildgroei aan verkoopkanalen niet lang op zich liet wachten. Zo haalden in 2018 een twintigtal Kempense vastgoedmakelaars hun volledige aanbod van immoportaalsites als Immoweb, Immovlan en Zimmo (toen nog Hebbes). Naar eigen zeggen deden zij dat in de hoop “een cascade-effect te creëren in de rest van Vlaanderen”.

Wie zoekt, die wordt steeds vaker gevonden

Sindsdien is hun aanbod enkel nog te vinden op de afzonderlijke eigen websites en exclusief op de portaalsite Immoscoop. Die was twee jaar eerder al gegroeid uit de frustratie van diezelfde makelaars. “We waren het beu dat we zo afhankelijk waren van externe portaalsites”, verklaarde een van hen in 2018. “Ze zijn duur, de kwaliteit van de sites is niet altijd even goed en we hebben geen controle over wat ze met de data van bezoekers doen.”

Privacy is op immosites een pijnpunt. Als er iets fout gaat, sta je er als consument alleen voor

Immoscoop maakt er naar eigen zeggen dan ook “een erezaak van dat uw gegevens als surfer, maar evengoed als particuliere of professionele adverteerder, niet worden doorgegeven aan de anderen. Een unicum in de huidige wildgroei van dataverhandeling.”

Dat laatste lijkt inderdaad een potentieel pijnpunt te vormen. Al was het maar omdat immoportaalsites in wezen slechts een doorgeefluik zijn tussen kopers en verkopers. Zo vindt u op de site van Immoweb weliswaar een heel uitvoerige privacyverklaring, waarin het bedrijf zijn eigen privacybeleid op vrij transparante en gedetailleerde wijze uit de doeken doet. En waarin u onder meer ook de volgende geruststellende belofte leest: “Tenzij u dat vraagt, deelt Immoweb nooit gegevens die op u betrekking hebben met haar handelspartners.”

Jager wordt prooi

Maar tegelijk bevat diezelfde verklaring ook meer verontrustende passages, zoals deze: “Wanneer u via onze diensten persoonsgegevens meedeelt aan een derde, wordt deze derde de verwerkingsverantwoordelijke van de ontvangen persoonsgegevens.” En fundamenteler: “Wij wensen erop te wijzen dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het privacybeleid van de websites waarnaar u een link vindt op onze website.” Met andere woorden: als daar iets fout gaat, wast Immoweb zijn handen in onschuld en staat u er zo goed als alleen voor.

En dat er op die externe sites al eens iets fout durft te gaan, bewijst het uitgebreide informatieluik dat Immoweb zelf aan het groeiende probleem van de internetfraude wijdt.

Zoals alle online marktplaatsen zijn immoportaalsites immers een geliefkoosd werkterrein van cybercriminelen. Zo duiken ook op Immoweb soms frauduleuze zoekertjes op waarmee, ironisch genoeg, de koopjesjager zelf plots gejaagd wordt. Tussen de vele tips die Immoweb meegeeft om u tegen diverse vormen van internetfraude te beschermen, duikt ook deze waarschuwing nog eens op: “Onthoud dat Immoweb nooit als tussenpersoon optreedt bij transacties tussen de kandidaat-koper of kandidaat-huurder en de persoon die het zoekertje op Immoweb plaatste.”

Lees: Immoweb is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of fraude bij uw aankoop van vastgoed. Een andere waarschuwing klinkt dan weer zo: “Zeg bij twijfel nooit toe zonder dat je het pand hebt bezocht.”

Biddit: bindend bod

De conclusie ligt voor de hand: dit is een omgeving waarin u misschien wel op zoek wilt gaan naar vastgoed, maar zeker niet meteen online al de aankoop ervan wilt regelen. En dat geldt bij uitbreiding ook - en wellicht meer zelfs - voor algemenere en dus nog grotere zoekertjessites, zoals eBay en zijn Vlaamse dochterbedrijf 2dehands.be. Beide online marktplaatsen willen duidelijk ook een graantje meepikken van de lucratieve handel in vastgoed. Maar als we de regels van het bieden op 2dehands.be bekijken, dan stellen we vast dat ook daar een bod niet bindend is: “De adverteerder is niet verplicht om het hoogste bod te aanvaarden en hij mag een bod ook verwijderen. Ook als bieder mag u uw bod weer intrekken.”

Bestaat er dan helemaal geen enkele betrouwbare vastgoedsite waar u meteen online uw aankoop al kunt bezegelen? Toch wel: Biddit, een initiatief van de Belgische Federatie van het Notariaat (Fednot). Dat onlineplatform voor de openbare verkoop via de notaris zorgt ervoor dat u als kandidaat-koper niet langer naar een verkoopzaal moet om uw bod op een vastgoed uit te brengen. Integendeel, bieden kan u nu in alle rust via een laptop, tablet of smartphone, waar u zich ook bevindt. Het bieden gebeurt bovendien volledig anoniem en dus in alle discretie. Alleen de notaris die de verkoop organiseert, kent de identiteit van de bieders. Maar pas op: uw bod is hier wel bindend. Indien niet ernstig, gelieve u dan ook te onthouden!

Belangrijke tijdwinst

Een bijkomend voordeel is dat het online bieden volledig transparant gebeurt. Voor het eigenlijke biedproces van start gaat, staan de panden zo’n drie tot vier weken in de aanbieding. Zo krijgt u de kans om die te bezoeken en u te vergewissen van uw budgettaire mogelijkheden. Alle noodzakelijke controles om het eigendom over te dragen, gebeuren al voordat de notaris het pand online te koop aanbiedt. En zodra diezelfde notaris de bieding openstelt, heeft u, net als alle andere geïnteresseerde kopers, acht dagen de tijd om een bod uit te brengen. Binnen die periode kan u dat meerdere keren doen, maar elk bod is dus wel bindend.

In elk geval weet u zo na acht dagen al of het onroerend goed waarop u geboden hebt, effectief van u wordt. Bij de online openbare verkoop vervalt het recht van hoger bod immers dat bij een traditionele openbare verkoop wel nog geldt. Daarbij kan iedereen gedurende vijftien dagen na toewijzing van het eigendom alsnog een hoger bod uitbrengen, waarna een nieuwe openbare verkoop volgt waar iedereen opnieuw kan bieden.

Als eerste bieder via Biddit kan u in bepaalde gevallen een premie krijgen bij aankoop

Niet alleen weet u zo sneller of u de eigenaar wordt van het vastgoed waarop u geboden hebt, maar u hoeft ook niet zo lang meer te wachten om het goed in kwestie te kunnen betrekken. Bij een klassieke verkoop mag u tot drie à vier maanden rekenen tussen het compromis en de ondertekening van de akte. Bij een online verkoop zijn veel stappen al op voorhand gezet en kan dat een pak sneller. Zodra het vastgoed definitief aan u is toegewezen, heeft u zes weken de tijd om de prijs te betalen. En hoe sneller u dat doet, hoe sneller u erin kunt trekken.

Elk voordeel heb zijn nadeel

Het gebruik van het Biddit-platform is kosteloos voor u als bieder, maar de notaris mag u wel om een waarborg vragen. Informatie daarover vindt u in de specifieke verkoopsvoorwaarden, samen met gedetailleerde info over het pand en de juridische verplichtingen die u als koper moet nakomen. Het is verplicht en noodzakelijk om die verkoopsvoorwaarden door te nemen en te aanvaarden, anders kan u niet bieden. De notaris, die centraal staat in dit systeem, staat uiteraard garant voor de betrouwbaarheid ervan en biedt u zo een belangrijke rechtszekerheid.

Doet u een aankoop via Biddit, dan betaalt u bovenop het aankoopbedrag dezelfde extra’s als wanneer u het pand via klassieke weg had aangekocht: registratierechten, ereloon, administratiekosten, kosten voor publicatie in de hypothecaire registers en btw.

Het voordeel van de online aankoop situeert zich dus vooral in het gebruiksgemak en de tijdwinst. Toch is er ook een nadeel. Het aantal potentiële kopers bij een online veiling ligt mogelijk een stuk hoger dan bij een klassieke openbare verkoop. Alleen al daarom kan het goed zijn om zo snel mogelijk te bieden. Daarbij komt dat u als eerste bieder, als u op het einde effectief de koper wordt, in bepaalde gevallen ook een premie kan krijgen. Ook die informatie vindt u in de specifieke verkoopsvoorwaarden.

Of het nu gaat om de dagelijkse uitgaven of een goede planning, er zijn zoveel manieren om meer geld over te houden aan het eind van de maand. Alle adviezen vind je hier.

Als ongehuwd koppel een huis kopen: houd rekening met erfbelasting en hoe zit het met ongelijke inbreng?

Onze financieel expert laat zien hoe je belegt vanuit je luie zetel: trackers volgen alle aandelen op

Hoeveel besteedt een gemiddeld Belgisch gezin aan zijn huishoudbudget? En wat kopen ze?