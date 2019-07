Spaarrentes kelderen, waar naartoe met uw centen? Sven Vonck

11 juli 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De rente staat historisch laag en alles wijst erop dat daar niet snel verandering in komt. Daardoor wordt het steeds lastiger om spaarcenten te laten renderen. Welke spaarrekeningen bieden de hoogste rente?

De Belgische tienjaarrente is onder nul gegaan en dat illustreert dat het klimaat van lage rentes nog lang niet voorbij is. Daardoor is de kans reëel dat de rente van kasbons, termijnrekeningen en spaarverzekeringen (tak21) nog verder daalt. Op de rente van spaarrekeningen heeft de negatieve langetermijnrente geen directe impact, want de spaarrentes zijn vooral afhankelijk van de kortetermijnrente van de Europese Centrale Bank. Die instelling kondigde de voorbije maand aan ook dat rentetarief laag te houden, en hintte zelfs nog op een verdere verlaging.

Voor Deutsche Bank was dat het sein om fors te snoeien in de rente van haar DB Saving Plan, een spaarplan waarmee maandelijks tot 500 euro kon worden gespaard. Het spaarplan bood lange tijd de hoogste rente op de Belgische markt, met een basisrente van 0,6 procent en een getrouwheidspremie van 0,3 procent. De basisrente wordt gegeven voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat, de getrouwheidspremie komt daar bovenop voor gelden die twaalf maanden ongewijzigd behouden blijven. Intussen biedt het DB Saving Plan een basisrente van 0,05 procent en een getrouwheidspremie van 0,2 procent. Eerder verlaagde ook Belfius de rente op haar Spaarrekening+.

Nieuwe prijsbreker

Nu het DB Saving Plan niet langer aan de kop van het spaarpeleton staat, is de getrouwheidsrekening van MeDirect de nieuwe prijsbreker. Die biedt een totaalrente (basisrente + getrouwheidspremie) van 0,85 procent. De Step Up-rekening van Beobank en de Santander Consumer Bank Vision Plus-rekening bieden elk een totaalrente van 0,8 procent.

Er zijn nog slechts zeven spaarrekeningen met een totaalrente van 0,5 procent of meer, leert ons overzicht. Slechts één van die rekeningen biedt nog een hogere basisrente dan getrouwheidspremie. Enkel zo’n rekening is geschikt voor wie regelmatig geld van de spaarrekening haalt en daardoor geen getrouwheidspremie uitgekeerd krijgt. Dergelijke spaarders hebben vooral baat bij een hoge basisrente. De hoogste basisrente is momenteel te vinden bij NIBC Direct (Direct Flex) en Izola Bank (Saver Account). Beide spaarrekeningen bieden een basisrente van 0,42 procent.

Spaarverzekering biedt ook bescherming

