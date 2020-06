Gesponsorde inhoud Spaarrekeningen in de kop van het spaarpeloton Aangeboden door MeDirect

10 juni 2020

11u45

Bron: MeDirect 0 Consument De meeste spaarrekeningen bieden vandaag slechts het wettelijke minimum van 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. Wie uitkijkt, kan een interest bekomen die tot 5 keer meer opbrengt. MeDirect, de Belgische online bank voor sparen en beleggen, staat met maar liefst drie gereglementeerde spaarboekjes in de kop van het spaarpeloton.

Of u nu elke maand wat geld opzij wil zetten, uw geld op langere termijn of direct wil laten opbrengen, bij MeDirect kiest u een spaarrekening die u helpt te sparen zoals u dat wenst. Recent nog breidde de bank het aanbod uit met een nieuwe spaarformule die inzet op de flexibele spaarder. Met een hogere basisrente combineert deze spaarrekening rendement met een maximale flexibiliteit.

Het type rekening dat zich volgens de bank het beste leent voor deze huidige woelige tijden. Ideaal voor diegenen die hun spaargeld willen laten opbrengen, maar die op korte termijn mogelijks geld nodig hebben en daarom te allen tijde het geld moeten kunnen opvragen zonder een hoge getrouwheidspremie mis te lopen.

Kunt u uw geld langer dan 12 maanden missen? Dan kiest u best voor één van de twee gereglementeerde spaarrekeningen met een hogere getrouwheidspremie. Een eerste rekening laat de spaarder toe elke maand wat geld opzij te zetten tegen een aantrekkelijke rente. Een tweede rekening is voor spaarders die meteen een groter deel van hun spaargeld willen opzij zetten en die hun geld op langere termijn willen laten opbrengen.

Belgen blijven hardnekkige spaarders, ondanks de extreem lage rentes die de meeste banken bieden op de spaarrekeningen. In maart stond meer dan 274 miljard euro op de spaarboekjes, zo blijkt uit recente cijfers van de Nationale Bank. Het gaat om een stijging met 1,4 miljard euro in vergelijking met februari en een nieuw absoluut record. Het is natuurlijk altijd aangewezen om een deel van uw geld op een spaarrekening te plaatsen, maar vergelijk en kies een spaarrekening die wél nog opbrengt. Een goede start is een vergelijkingswebsite zoals Spaargids.be. Daar vindt u een overzicht van de best renderende spaarformules.

MeDirect geldt al enkele jaren als een prijsbreker op de spaarmarkt. Hoe komt het dat de bank wél nog een hogere rente kan bieden? Als online bank heeft MeDirect een lage kostenstructuur, zonder een groot kantorennet en minder administratief personeel, met optimaal geautomatiseerde processen. Minder kosten en dus meer interest voor de klanten.