Spaarrekening van het jaar: 8 x meer rente dan bij klassiek spaarboekje

Bron: spaargids.be 0 Sparen MeDirect deed in 2019 het beste aanbod aan de Belgische spaarders. Voor geld dat een heel jaar op de spaarrekening bleef staan, bracht de Fidelity-rekening van de bank bijna acht keer meer op dan het merendeel van de andere spaarrekeningen op de Belgische markt. Op de drempel van 2020 wordt de rekening wel ingehaald door Consumer Bank Vision+ van Santander Consumer Bank.

Om het klassement van de spaarrekeningen met de hoogste opbrengst op te maken, berekende Spaargids.be hoeveel intrest u kreeg als u op 1 januari 10.000 euro aan spaargeld bij de bank deponeerde en dit ongewijzigd liet staan tot eind december. U had dus zowel recht op de basispremie als de getrouwheidspremie.

De Fidelity-rekening van MeDirect bracht in dat scenario 85 euro aan rente op, omdat de instelling sinds 17 december 2018 bovenop een basisrente van 0,05% nog een getrouwheidspremie van 0,80% gaf. Die getrouwheidspremie lag meteen vast voor twaalf maanden. Sinds 2 oktober 2019 zijn de voorwaarden minder gunstig. De getrouwheidspremie daalde toen immers naar 0,55%, maar dat geldt alleen voor stortingen die vanaf die datum zijn ingegaan.

Tweede in het rijtje was Santander Consumer Bank Vision+, met 78,33 euro rente. Izola Bank Saver Account leverde u 42,70 euro aan rente op.

Bij onze bevraging eind vorig jaar ging de Fidelity-rekening van MeDirect trouwens ook als beste het jaar 2019 in. Ze heeft haar belofte dan ook ingelost en mag dus de titel ‘Spaarrekening van het Jaar’ voeren, die al voor de negende keer werd toegekend door Spaargids.be.

Wettelijk minimum

Het is opvallend hoeveel spaarrekeningen er zijn die het hele jaar door slechts het wettelijke minimum opbrachten. Dat betekende een basisrente van 0,01% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat en bijkomend 0,10% getrouwheidspremie voor gelden die twaalf maanden ongewijzigd behouden bleven.

Van de 67 spaarrekeningen die Spaargids momenteel opvolgt, zijn er nog maar 27 die nog meer dan het wettelijke minimum geven. De meerderheid kampeert dus op 0,11%. Vorig jaar boden nog 39 van de gevolgde 71 spaarrekeningen meer. Er zijn dus niet alleen minder spaarrekeningen op de Belgische markt, ze geven ook nog eens minder rendement.

Wat met maandsparen?

Een specifieke vorm van spaarrekening is het zogenaamde maandsparen, waarbij de spaarder aangemoedigd wordt om periodiek een bepaald bedrag op zijn rekening te zetten. Vaak geldt daarbij een maximum van 500 euro of 750 euro per maand.

Ook hier daalden de opbrengsten. Zo verlaagde Beobank de vergoeding op haar Step-Up in twee bewegingen van 0,20% basis + 1% getrouwheid naar 0,01% + 0,35%. Ook bij het DB Saving Plan (Deutsche Bank) en Tempo Sparen (ING) werd aanzienlijk geknipt in de rente.

Wat brengt 2020?

Mochten de huidige tarieven het hele jaar komende ongewijzigd worden behouden, dan vallen de beste zaken te doen bij Santander Consumer Bank. De Vision+ van de instelling biedt een basisrente van 0,05% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat met daar bovenop een getrouwheidspremie van 0,55% voor gelden die een heel jaar ongewijzigd worden behouden. Fidelity Sparen van MeDirect komt voor 2020 voorlopig als runner-up uit de bus.

