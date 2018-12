Spaarrekening bij kleine West-Vlaamse bank brengt zes maal meer op dan klassiek spaarboekje Frank Dereymaeker

27 december 2018

08u01

Bron: spaargids.be 0 Consument De ‘Spaarrekening van het Jaar’, die door de De ‘Spaarrekening van het Jaar’, die door de vergelijkingssite Spaargids.be wordt uitgereikt, gaat dit jaar naar de kleine West-Vlaamse bank CKV. Haar rekening bracht zesmaal meer rente op dan een klassiek spaarboekje.

Het is al de achtste keer op rij dat Spaargids.be nagaat welke spaarrekening de hoogste opbrengst biedt. Om daar achter te komen, berekent de vergelijkingssite hoeveel een bedrag van 10.000 euro dat op 1 januari op de rekening wordt geplaatst voor de volle 12 maanden, opbrengt bij meer dan 60 spaarrekeningen. Op die manier heeft de spaarder bij een gereglementeerde spaarrekening recht op een basisrente én een getrouwheidspremie.

Van alle spaarrekeningen die in ons land worden aangeboden, bracht die van CKV dit jaar het meeste op voor ‘slapend’ spaargeld. Wie op 1 januari 2018 10.000 euro bij de kleine West-Vlaamse bank van de familie De Clerck plaatste, krijgt eind december 67,44 euro aan rente. Die koppositie heeft de spaarrekening grotendeels te danken aan de eerste jaarhelft. Toen gaf ze een basisrente van 0,25% en een getrouwheidspremie van 0,50%. Op 1 juli heeft CKV haar tarieven wel verlaagd. De basisrente zakte naar 0,10%, de premie naar 0,4%. Maar de impact daarvan was beperkt. Een getrouwheidspremie is immers sowieso 12 maanden gegarandeerd, in tegenstelling tot de basisrente. In het scenario van ‘slapend spaargeld’ heeft de spaarder dus wel de basisrente vanaf 1 juli met 10 basispunten zien afnemen, maar de premie van 0,5% werd behouden.

Met een rente van 67,44 euro ligt de opbrengst zesmaal hoger dan bij spaarrekeningen die niet meer dan het wettelijk minimum bieden (0,11% of 11 euro op 10.000 euro).

Maandsparen bij DB

Spaargids.be onderzocht ook de spaarrekeningen waar men maandelijks slechts een beperkt bedrag mag sparen, en welke daarvan de hoogste rente genereerde. We vertrokken daarbij van een maandelijks spaarbedrag van 250 euro, 3.000 euro jaarlijks. Uit die vergelijking kwam DB Saving Plan van Deutsche Bank België als beste naar voren. Bij Deutsche Bank leverde dat na een jaar 14 euro aan intresten op. Het scenario bevoordeelde banken met een hoge basisrente en speelde dus in de kaart van Deutsche Bank, dat in de eerste tien maanden van het jaar een basisrente van 0,90% bood en vanaf 1 november 0,60%. Die rente werd telkens aangevuld met een getrouwheidspremie van 0,30% voor geld dat een jaar ongewijzigd bleef staan.

Veel van de spaarrekeningen voor maandsparen werken met een minieme basisrente en een hogere getrouwheidspremie. Dat verklaart waarom de Step Up-formule van Beobank pas na twee jaar evenveel opbrengt als het DB Saving Plan van Deutsche Bank, hoewel Beobank een hogere getrouwheidspremie afficheert.

Meer opbrengst in 2019

Spaargids.be heeft de banken ook gevraagd om een voorspelling te maken voor 2019, uitgaand van de huidige tarieven en het plan om 10.000 euro een volledig jaar te parkeren op een spaarrekening.

Hier kwam MeDirect als beste uit de vergelijking. Ze biedt op haar nieuwe Fidelity-spaarrekening een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,80%. Als deze vergoeding een heel jaar zou worden behouden, levert een spaarinlage van 10.000 euro eind volgend jaar 85 euro aan intresten op. Zelfs als de basisrente zou zakken tot 0,01%, is de spaarder verzekerd van minstens 81 euro rente. Met andere woorden: het staat nu al vast dat de beste spaarrekening van 2019 méér zal opleveren dan die van 2018.

Top 5: Slapend geld 2018

CKV: €67,44

Santander Consumer Bank Vision+-spaarrekening: €65,00

Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà: €60,25

Izola Bank Saver Account: €42,70

MoneYou PlusSparen: €36,65

Top 5: Maandsparen 2018

Deutsche Bank DB Saving Plan: €14,00

Izola Bank Saver Account: € 6,96

Beobank Step Up: € 5,76

MeDirect ME3: € 5,36

Santander Consumer Bank Vision: € 4,5

Top 5: Slapend geld in 2019

MeDirect Fidelity Sparen: €85,00

Santander Consumer Vision +: € 80,00

Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà: €50,00

CKV Spaarrekening: €50,00

Izola Bank Saver Account: €42,70

Bron: spaargids.be