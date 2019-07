Spaarrecords sneuvelen ondanks lage rente: wat zijn de alternatieven? Dries Van Damme

04 juli 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De Belg stalt een recordbedrag op zijn spaarrekening. Het spaartotaal van onze landgenoten steeg tussen begin mei 2018 en eind april 2019 van 260,9 miljard euro naar 274,9 miljard euro. Hoewel de opbrengst in veel gevallen bijna nihil is, blijven de klassieke spaarrekeningen een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Maar wat zijn de alternatieven?

0,11%: wie doet beter?

Het gros van de spaarrekeningen garandeert een totale rente van amper 0,11%. Gekoppeld aan een inflatie van 1,89% daalt de reële waarde van uw spaarcenten dus ten opzichte van een jaartje eerder. Sommige spaarrekeningen doen het – al dan niet via automatische spaaropdracht – een stukje beter. Bij MeDirect Fidelity Sparen ontvangt u bijvoorbeeld een rentevergoeding van 0,85% (basisrente + getrouwheidspremie).

Termijnrekening

Een termijnrekening is op maat van spaarders die hun centen langere tijd kunnen missen. Ze kent een vooraf vastgelegde looptijd en rendement. De rente op de termijnrekening is belast aan een tarief van 30% (roerende voorheffing). Daarom spreken we bij een termijnrekening van bruto- en nettorendement. Hoe langer u het geld vastlegt, hoe hoger de rente. Izola Bank pakt uit met een brutorendement van 2,60%, wat na afhouding van de roerende voorheffing resulteert in 1,82% nettorendement. U moet uw geld dan wel tien jaar aan de bank toevertrouwen.

Pensioensparen

U spaart fiscaal voordelig via een pensioensparen. Hoe vroeger u eraan begint, hoe meer pensioenkapitaal u opbouwt. Het pensioenspaarfonds is een echt beleggingsfonds. Er is dus geen gegarandeerd rendement, terwijl de pensioenspaarverzekering (van het type tak21) een gegarandeerde rente biedt, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Terwijl u aan pensioensparen doet, verzekert u dat al van een fiscaal voordeel van 30% op de dat jaar gestorte premie. Daar staat tegenover dat u wel een eindbelasting moet betalen.

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds verdeelt uw centen over aandelen, obligaties en andere producten, gespreid over verschillende sectoren, markten en landen. Die aanpak beperkt het risico ten opzichte van de keuze voor één specifiek aandeel. Aan een beleggingsfonds hangen diverse kosten vast. Het rendement hangt af van tal van factoren, zoals het huidige economische klimaat en de prestaties van een sector. U moet een mogelijk verlies dus incalculeren. Bekijk hier het rendement van de beleggingsfondsen.

Investeer in een (energiezuinige) woning

Wanneer spaargeld wegvloeit door koopkrachtverlies, vormt de investering in een woning een interessant alternatief. De tarieven voor een woonkrediet blijven historisch laag, met een gemiddelde vaste rente op twintig jaar van 1,73%. Daar tegenover staan de duurdere woningprijzen. Het is voor heel wat consumenten ook het uitgelezen moment om energiebesparende werken uit te voeren. U kunt daartoe goedkoop energielenen. Rentevoeten van om en bij de 1,50% zijn geen uitzondering.

