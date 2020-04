Gesponsorde inhoud Spaarboekje weer populair als 'veilige haven’ Aangeboden door MeDirect

02 april 2020

11u45

Bron: MeDirect 0 Consument Nu de coronastorm over de beurzen raast, zoeken vele Belgen opnieuw naar risicoloze alternatieven. Vooral de klassieke spaarrekening wint opnieuw aan populariteit. De meeste spaarrekeningen brengen vandaag slechts het wettelijke minimum op. Wie uitkijkt, kan nochtans een interest bekomen die 5 tot 6 keer meer opbrengt.

In tijden van crisis, zoals we nu doormaken, is het voor velen opnieuw zoeken naar een veilig onderkomen voor hun spaargeld. Een spaarrekening is steeds een veilige keuze en door te vergelijken kunt u uw geld meer laten renderen. Bij een aantal online banken loont het nog wel om te sparen.

De fondsenbank MeDirect staat met maar liefst twee spaarboekjes in de kop van het spaarpeloton. De eerste gereglementeerde spaarrekening laat u toe op uw eigen tempo te sparen, tot €5.000 per maand. Ideaal voor wie elke maand wat opzij wil zetten en hiervoor een rente wenst die nog wél opbrengt. De maandelijkse limiet werd overigens net opgetrokken van €500 naar €5000. Zo kan er ook maandelijks iets meer gespaard worden voor diegenen die dat wensen.

De tweede gereglementeerde spaarrekening is voor spaarders die meteen een groter deel van hun spaargeld willen opzij zetten. Ook deze spaarrekening biedt een een veelvoud van wat de grootbanken vandaag bieden.

Hoe komt dat sommige online banken nog wel een hogere rente kunnen bieden? Zij hebben een lage kostenstructuur, zonder een groot kantorennet en minder administratief personeel, omdat alles online verloopt met geautomatiseerde processen. Minder kosten en dus meer interest om aan de klant te kunnen geven.

Al van bij de start in 2013 staat MeDirect met haar spaarrekeningen bovenaan de vergelijkingstabellen. De bank heeft de voorbije jaren ook de rentes naar beneden moeten bijstellen maar ambieert om steeds bij de betere spaarrekeningen te horen. MeDirect is een Belgische bank die naast spaar- en termijnrekingen ook beleggingsproducten aanbiedt. Vooral de meer dan 500 beleggingsfondsen en kant-en-klare beleggingsplannen zonder instap-en uitstapkosten vallen in de smaak. Sinds de lancering van de bank zijn er al meer dan 45.000 klanten die in totaal meer dan €2 miljard aan spaargelden en beleggingen aan MeDirect hebben toevertrouwd.

