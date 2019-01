Spaarboekje met hoogste rente niet altijd de beste keuze Dries Van Damme

29 januari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Vandaag levert zelfs het meest lucratieve spaarboekje u maar maximum 1,2 procent rente op. Toch staart u zich beter niet blind op het Vandaag levert zelfs het meest lucratieve spaarboekje u maar maximum 1,2 procent rente op. Toch staart u zich beter niet blind op het hoogste percentage . Via onderstaande checklist kiest u het spaarboekje dat voor u persoonlijk het meest interessant is.

1. Wilt u op gezette tijdstippen sparen?

De mooiste rentes zijn te vinden bij de spaarabonnementen. Veel banken bieden die aan als lucratiever alternatief voor hun traditionele spaarboekje. Zo garandeert de Beobank Step Up spaarrekening een totale rente van 1,20% en Deutsche Bank DB Saving Plan 0,90%.

Geschikt voor: spaarders die maandelijks een bedrag opzij kunnen zetten.

* Meestal is er een maximumbedrag per maand. Bij Deutsche Bank is dat 500 euro, bij Beobank 750 euro.

* U moet voor elk bedrag dat u stort minstens een jaar wachten om de getrouwheidspremie te krijgen. Dit is dus niet zo interessant als u in één keer een smak geld aan de kant wil zetten.

Tip: Vergelijk hier alle rentes van spaarrekeningen.

2. Basisrente versus getrouwheidspremie

Weten hoe de rente in elkaar zit, helpt. Bijvoorbeeld: stel dat u een som geld hebt die u maar voor enkele maanden op een spaarrekening wil parkeren, kies dan een spaarboekje met een hoge basisrente.

Voor alles wat langer dan een jaar onaangeroerd kan blijven: speur naar spaarboekjes met een hoge getrouwheidspremie. Een spaarproduct voor die laatste doelgroep is bijvoorbeeld Santander Consumer Bank Vision+, dat een povere 0,15% basisrente biedt, maar wel een getrouwheidspremie van 0,65%.

3. Extra voorwaarden?

Aan sommige spaarformules hangen specifieke voorwaarden. Zo geldt bij de internetbank MeDirect een vooropzeg van zes maanden als u uw spaarkapitaal wil opnemen. De vuistregel is: hoe minder voorwaarden, hoe lager de rente.

4. Gereglementeerde versus niet-gereglementeerde spaarrekeningen

Een niet-gereglementeerde spaarrekening biedt vaak enkel een mooie basisrente. Ze houden van uw intresten wel 30% roerende voorheffing af. Om een vergelijking te maken met een gereglementeerde spaarrekening moet u de bruto intrest van de niet-gereglementeerde spaarrekening verminderen met die voorheffing.

Lees ook: Dit is het verschil tussen gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen

5. Bekijk ook de andere formules

Een groot bedrag jarenlang op een spaarrekening laten staan is niet zo verstandig. Dan bent u beter af met een goede spaarverzekering waar een veel hoger rendement aan hangt. Bekijk hier de interessante spaarverzekeringen met de hoogste rendementen.

Lees ook:

Vier veilige alternatieven voor het spaarboekje

Tak-producten: waarom niet sparen via een levensverzekering?

Sparen in het buitenland om meer rente te krijgen? Dit zijn de risico’s

Bron: spaargids.be.