Spaar bewuster, creëer een afstand

Gesponsorde inhoud

10 september 2018

09u00

Bron: Rabobank.be 0

Met het digitale bankieren en handige apps op je smartphone is je spaargeld nooit ver weg. Je bankrekeningen zitten bijna letterlijk in je broekzak. Goed voor het gebruiksgemak, maar slecht voor je spaarboekje. Want voor je het weet, staat een deel van je zorgvuldig opgespaarde spaargeld op je zichtrekening, waarna weinig je nog belet om het geld uit te geven. Wat kan je doen om dit te vermijden?

Het experiment

Spaarexpert Rabobank.be organiseerde onlangs een experiment waarin twee groepen testpersonen gevraagd werden deel te nemen aan een bowlingspel. Elke deelnemer startte het spel met vijftig euro cash die ze konden verdelen over een spaarpot of speelpot. Een deelname aan het bowlingspel kostte tien euro en elke testpersoon moest minstens één keer spelen. Wie alle kegels omgooide, won extra geld. Het overgebleven geld mochten ze mee naar huis nemen.

Groep 1 had zijn spaarpot en de speelpot naast elkaar op tafel staan waartussen ze het geld konden verdelen. Bij groep 2 stond de speelpot op tafel en werd hun spaargeld uit het zicht bewaard.

De resultaten

Wat bleek? De deelnemers uit groep 1 lieten zich meer leiden door de emoties van het spel. Maar liefst 7 van de 10 testpersonen uit groep 1 namen geld uit hun spaarpot op tafel om verder te kunnen spelen.

In groep 2, bij wie de spaarpot uit het zicht werd bewaard, was het resultaat heel anders. Slechts 1 persoon van de 10 haalde geld uit zijn spaarpot. Ze kwamen minder snel in verleiding. De conclusie is duidelijk: is er meer afstand tussen jezelf en je spaargeld, dan ben je meer geneigd om te sparen.

Wetenschappelijk bewijs

Ook Amerikaans sociaalpsycholoog Sam Maglio toonde in 2013 hetzelfde aan. Hij vroeg twee groepen mensen in New York of ze bereid waren te wachten op het prijzengeld van een loterij waardoor ze een extra bonus konden krijgen: voor één groep stond dit geld op een bank in New York, bij de andere groep stond het in Los Angeles. Ze moesten zich in beide gevallen niet verplaatsen om het geld te cashen. Bij de New York-groep was 49% bereid om te wachten, maar van de Los Angeles-groep was maar liefst 71% bereid het geld langer op de rekening te laten staan. Wat toont dit aan? Hoe verder weg het geld, hoe kleiner de kans dat we er beroep op zullen doen.

Beter sparen

Als het je doel is om meer te sparen en dus ook om dit spaargeld voor lange tijd onaangeroerd te laten, kan het verstandig zijn om een spaarrekening te openen bij een tweede bank. Kies voor een spaarbank die geen (verborgen) kosten aanrekent, zodat je spaargeld maximaal kan aangroeien. Uiteraard zijn een gezonde rentevoet in combinatie met een goede bankrating ook belangrijke aandachtspunten. Door te kiezen voor een andere bank dan diegene waar je je dagelijkse verrichtingen doet, ben je veel minder geneigd geld terug over te schrijven van je spaarrekening als je toch nog iets wilt kopen. Extra spaargeld dus, zonder extra moeite…

