Spaanse start-up lanceert loopschoen zonder hak

18 november 2018

13u49

Het is wel degelijk de bedoeling dat de loopschoen van de Spaanse start-up FBR de hak mist. Het revolutionaire ontwerp bevordert tegelijkertijd de loopprestaties én vermijdt letsels.

Het idee ontstond vijf jaar geleden bij projectleider en atletiektrainer Franc Beneyto na het lezen van het boek ‘Lopen met de Kenianen’ van Adharanand Finn. De auteur leefde een paar maanden tussen de Kenianen om te achterhalen waarom zij méér liepen en toch minder blessures hadden.

Finn schreef dat “Afrikanen, door blootsvoets te open, een zeer verfijnde en natuurlijke techniek hebben ontwikkeld zonder op de hiel te steunen”. Franc Beneyto bedacht vanuit dat gegeven de loopschoen zonder hiel, waarbij de rest van de schoenzool wordt versterkt. Hardlopers belasten zo niet langer hun hiel, maar vooral het midden en de voorkant van de voet. Dat heeft een positieve impact op een aantal veelvoorkomende blessures bij de lopers.

Wetenschappelijk getest

Voor de ontwikkeling van de innovatieve loopschoen FBR Noa deed Beneyto een beroep op atleten, ontwerpers, artsen, specialisten in de biomechanica, podologen en fysiotherapeuten. Maar eerst had hij zelf de proef op de som genomen. Op een dag ging hij trainen met loopschoenen waarvan hij de hiel “op een anatomisch strategisch punt” had uitgekerfd. Zijn bevindingen: “De enkel werd een veer die mij bij elke stoot vooruit katapulteerde. Dat moet ik verder ontwikkelen, dacht ik toen”.

De schoen zonder hiel is de afgelopen jaren uitgebreid wetenschappelijk getest aan gerenommeerde universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Daaruit bleek dat de schoen ook een natuurlijkere en efficiëntere loopstijl en de sportprestaties bevordert.

Beneyto klopte bij zowat alle grote, traditionele sportmerken aan om de schoen op de markt te brengen, maar ving bot. Daarom deed hij het maar zelf, met zijn start-up FBR, dat staat voor Faster & Better Runners (snellere en betere lopers). De schoen wordt volledig vervaardigd in het Spaanse Alicante. Hij is verkrijgbaar in drie kleurencombinaties via de website van FBR en kost 139 euro.