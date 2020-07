Solden in tijden van corona: zullen er lange wachttijden zijn? En hoe kan je op een veilige manier de beste koopjes scoren?

De soldenperiode, die nu zaterdag start, zal er door corona anders uitzien dan andere jaren. H&M-woordvoerster Marianne Nerinckx en Frank Socquet van Unizo leggen uit wat je als klant mag verwachten: zullen er lange wachtrijen zijn? En hoe zit het met de voorraad aan koopjes? Daarnaast geeft budgetexperte Sara Van Wesenbeeck ook advies over hoe je coronaproof kan shoppen, wanneer je het best op koopjesjacht kan gaan en hoe je valkuilen kan vermijden.

Consument De soldenperiode, die nu zaterdag start, zal er door corona anders uitzien dan andere jaren. H&M-woordvoerster Marianne Nerinckx en Frank Socquet van Unizo leggen uit wat je als klant mag verwachten: zullen er lange wachtrijen zijn? En hoe zit het met de voorraad aan koopjes? Daarnaast geeft budgetexperte Sara Van Wesenbeeck ook advies over hoe je coronaproof kan shoppen, wanneer je het best op koopjesjacht kan gaan en hoe je valkuilen kan vermijden.

“Bovenop de al eerder geldende maatregelen moet men nu alleen shoppen en dat voor slechts 30 minuten”, zegt Marianne Nerinckx, persverantwoordelijke van H&M België en Luxemburg. “De vooraf geplande winkelbezetting is voorlopig nog altijd de norm. Afhankelijk van de situatie passen we aan waar nodig. De klanten zullen iets langer moeten wachten aan de ingang van de winkel en krijgen daarbij ook begeleiding. We houden daarnaast bij hoeveel mensen in de shop aanwezig zijn en houden ons aan een maximumaantal. Alles is dus voorzien. De klanten moeten enkel de regels naleven en dan kunnen ze alsnog de beste koopjes vinden.”

Frank Socquet, juridisch adviseur bij Unizo, laat weten dat veel handelaars hun voorraad hebben aangelegd. “Hopelijk komen de mensen tot bij hen, maar er wordt geen grote drukte verwacht. In tegenstelling tot andere jaren zal het in de winkelstraten in centrumsteden niet ‘over de koppen lopen zijn’”, zegt hij. “Hoe dan ook moet iedereen zich aan de regels houden, want verdere verstrenging willen we absoluut vermijden.”

(Lees verder onder de foto).

Advies bij koopjes scoren

De nieuwe coronamaatregelen hoeven het shoppen niet te verhinderen, integendeel. Volgens budgetexperte Sara Van Wesenbeeck haal ook jij straks opnieuw zonder probleem dat perfecte paar high heels of mooie jeans uit de kledingrekken. “Door de coronamaatregelen kunnen we niet funshoppen, maar dat mag je niet verhinderen om straks dubbel zoveel te genieten van jouw aankopen. Al raad ik sterk aan om, nog meer dan de voorgaande jaren, goed voorbereid te zijn. Daar doet ook je portemonnee zijn voordeel mee.” Hoe pak je dit het best aan?

Voorbereiding

“Vooraleer je online of in de winkel gaat shoppen, informeer jezelf”, zegt Van Wesenbeeck. “Maak gebruik van de online webshops en kijk bij de winkels van jouw voorkeur al eens naar de collecties en solden. Of ga deze week al eens langs in de winkel om te zien wat je wil. Doe dat natuurlijk verstandig en volg de aangegeven richtlijnen.”

Kies dit jaar ook een stad uit die je goed kent, raadt Van Wesenbeeck aan. “Daar ga je veel sneller rond, je weet wat je waar kan vinden en dat laat je toe om gerichter je aankopen te doen. En bij een winkel waar je vaak komt, kan je misschien vandaag al iets voor jou aan de kant laten leggen. Maak in elk geval eerst een lijst met wat je écht nodig hebt. En bekijk je eigen kleerkast - wie weet heb je alleen maar enkele accessoires nodig. Leg ook vooraf een budget voor je koopjes vast, waar je je aan houdt.”

Bekijk online de retourvoorwaarden en bijkomende verzendingskosten, want misschien kom je door de verborgen kosten achteraf duurder uit

Valkuilen

Zowel in de winkel als online zijn er valkuilen. “Laat je bijvoorbeeld niet onder druk zetten bij een laatste exemplaar. Laat je online niet vangen door boodschappen als ‘dit is het laatste artikel in jouw maat’. Zo ga je gemakkelijker over tot een aankoop. In een online winkel kan je kledij of schoenen niet aanpassen. Dat is door de coronamaatregelen in de meeste fysieke winkels ook niet meer mogelijk. Tracht spijtaankopen te vermijden door in elk geval zoveel mogelijk de juiste maat te kopen. Laat thuis het etiket aan de kledij. Past het niet, dan kan je het in een fysieke winkel meestal tot dertig dagen na aankoop retourneren. Voor een online aankoop moet je de voorwaarden checken.”

“Bekijk online ook altijd de retourvoorwaarden en de bijkomende verzendingskosten, want misschien kom je door de verborgen kosten achteraf duurder uit. Het kan niet de bedoeling zijn dat je online koopje duurder uitvalt dan in de winkel zelf. Laat je dus niet foppen.”

Het hoeft uiteraard niet allemaal negatief te zijn. “Online shoppen biedt jou het voordeel dat je prijzen kan vergelijken en dat je je kooptijd in de winkel kan inkorten. Daarnaast kan je – zoals je het soldenticket in de winkel checkt – ook met een simpel trucje de originele prijs van het online artikel achterhalen. Dit door ‘cache:’ voor de url te zetten. Zo weet je of je wel een écht koopje doet. Koop online niet te snel aan, maar ga eerst na of je je ‘koopje’ elders nog goedkoper vindt. Dat kost je enkel wat tijd.”

Wil je slim aankopen en koopjes doen, dan laat je je best niet leiden door emoties

Een andere valkuil is ‘wraakshoppen’. Deze term ontstond in China toen de lockdown er werd opgeheven. De winkels, en vooral die van de luxemerken, werden er bestormd door kopers die zich wilden ‘belonen’ na een moeilijke periode. “Wil je slim aankopen en koopjes doen, dan laat je je best niet leiden door emoties. Shoppen tijdens de koopjesperiode doe je gericht en bij voorkeur met oog voor wat je écht nodig hebt. Dat is tegelijkertijd ook goed voor je portemonnee. Een uitpuilende kledingkast vol miskopen wil je liefst vermijden.”

Wanneer

“De beste koopjes vind je niet op de allereerste dag van de solden. De kortingspercentages nemen in verschillende fasen toe, waarbij je eerst rond 30 procent korting krijgt en na enkele weken slechts de helft van de prijs of zelfs nog minder betaalt. Tracht dus je aankopen te spreiden en heb vooral een beetje geduld. Het is immers de bedoeling dat je die nieuwe jeans of rok véél goedkoper kan aanschaffen.”

Je kan in veel steden ook via de webcams nagaan hoe druk het in de winkelstraten is

“Als gewoontedieren gaan we met z’n allen elke soldenperiode meestal ook op hetzelfde moment langs in de winkels. Dit kunnen we in coronatijden best vermijden. Ook voor je budget is het slimmer om met minder tijdsdruk je aankopen te doen. Net door het feit dat we nu meer telewerken, lukt het je wellicht om bijvoorbeeld tussen 12 en 14 uur even tijd te maken voor koopjes. Als het toch nog te druk is, keer je best op een ander moment terug. Ter info: je kan in veel steden ook via de webcams nagaan hoe druk het er is.”

Lees ook:

“Consumptiecheques moeten zorgen voor 120 miljoen euro aan inkomsten voor middenstand”. Wie heeft er recht op en waar kan ik het voor gebruiken? (+)

Bij nieuwe lockdown dreigt economie het gelag te betalen: 1 op de 10 bedrijven dreigt kopje-onder te gaan (+)

Luxeprobleem voor Louis Vuitton: vaste kosten hakken in op winst (+)