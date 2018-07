SodaStream stunt met pakket om thuis bier te brouwen en wij geven er meer dan 200 weg Redactie

05 juli 2018

12u20 0 Consument Omdat we niet allemaal naar Rusland kunnen reizen bedacht SodaStream een uniek pakket voor de thuisblijvers: een pakket waarbij je een concentraat moet toevoegen aan bruisend water om je eigen bier te brouwen.

Het bier is geïnspireerd op "Kvass' een traditioneel Russische gerstenat dat wat weg heeft van Pils bier. Met het flesje concentraat bijgeleverd bij dit pakket kan je maar liefst 2 liter bier serveren voor iedereen die bij jou thuis komt supporteren voor de Rode Duivels. En geraak helemaal in de stemming met de bijhorende Russische muts.

Zou je dit graag zelf eens proberen? Het pakket is jammergenoeg nog niet in België verkrijgbaar. Maar het goede nieuws is: dankzij SodaStream mogen wij meer dan 200 lezers zo'n pakket thuis bezorgen.

We hebben een kleine WK-jackpot opgezet om de prijzen onder onze lezers te verdelen. Heb jij drie Belgische vlaggen? Dan ben je meteen een van onze winnaars! Succes!