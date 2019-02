Sociale uitkeringen zouden eind dit jaar stijgen NLA

05 februari 2019

13u59

Bron: Belga 0 Consument In de nieuwste inflatievooruitzichten gaat het Planbureau ervan uit dat de spilindex al in november overschreden zou worden. Daardoor zouden in december dit jaar nog de sociale uitkeringen met 2 procent de hoogte in gaan. In januari 2020 moet dan de indexering van de overheidslonen volgen.

Vorige maand verwachtte het Planbureau nog een overschrijding van de spilindex in december. Nu schuift dat dus een maand naar voren. Door die verschuiving zou dus ook de automatische verhoging van uitkeringen en ambtenarenweddes met 2 procent door de gestegen levensduurte vroeger plaatsvinden. De vorige overschrijding dateert van augustus vorig jaar.

Het Planbureau verwacht voor heel 2019 een inflatie van 1,6 procent. Begin januari ging het Planbureau nog uit van een iets lagere inflatie (1,5 procent). In 2018 was er 2,05 procent inflatie, in 2017 2,13 procent.