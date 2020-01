Sociale tarieven elektriciteit en aardgas voortaan geplafonneerd jv

31 januari 2020

18u34

Bron: belga 0 Consument De sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas zullen in de toekomst maar in beperkte mate kunnen stijgen. Dat heeft de ministerraad beslist, op voorstel van economieminister Nathalie Muylle (CD&V).

Vandaag worden de sociale tarieven door de federale energieregulator Creg berekend om de zes maanden. Om aanzienlijke prijsstijgingen te beperken, zal dat voortaan om de drie maanden gebeuren. "Zo kunnen de prijsschommeling op de energiemarkten beter worden gevolgd. Bij een daling van de prijzen, kunnen de sociale tarieven sneller volgen", klinkt het bij de federale energieregulator Creg.



De stijging zal voortaan ook worden beperkt met een dubbel plafond: één op trimestriële basis en één op jaarbasis. Concreet bedraagt het plafond voor elektriciteit per trimester 10 procent, en op jaarbasis 20 procent. Voor aardgas bedraagt het plafond per trimester 15 procent, en op jaarbasis 25 procent.



Dat betekent niet dat prijsstijgingen boven de drempel niét zullen worden doorgerekend. Overschrijdingen zullen worden meegenomen naar een volgend kwartaal, klinkt het bij het kabinet van minister Muylle. "Stel dat er in het eerste kwartaal een stijging is van de elektriciteitsprijs met 15 procent, dan wordt deze beperkt tot 10 procent. Stel dat in tweede kwartaal er een daling is tegenover het vorig kwartaal met 15 procent, dan zal de prijs met 10 procent dalen", klinkt het.



De sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt. Ze worden toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld personen met een handicap of mensen met een leefloon. Het gaat om vele tienduizenden gezinnen: 9 procent van de huishoudens geniet een sociaal tarief.



Morgen gaan de sociale tarieven voor elektriciteit voor het eerst sinds anderhalf jaar weer omhoog, met 8 procent. De tarieven waren door de regering bevroren, om een forse prijsschok begin vorig jaar tegen te gaan. De sociale tarieven voor aardgas dalen evenwel vanaf februari, met 12 procent.