Snel opdrinken of enkele jaartjes laten rijpen? Zo onderscheid je bewaarwijnen van gewone wijnen

Neen, niet elke wijn wordt beter met de jaren. Sommige flessen zijn bedoeld om meteen van te genieten. “Soms staat op het etiket een advies over de periode dat de wijn nog bewaard kan worden, maar lang niet altijd”, weet sommelier Sepideh Sedaghatnia . Zij legt uit hoe je in dat geval het onderscheid maakt.

“Zeker de goedkopere wijnen uit de supermarkt zijn vooral bedoeld om snel op te drinken, terwijl de duurdere wijnen – laat ons zeggen vanaf 15 à 20 euro per fles — meestal wat langer bewaard kunnen worden. Soms staat op het etiket zelf al een advies over het aantal jaren dat de wijn nog bewaard kan worden, maar dat is lang niet altijd het geval. Dan moet je zelf een beroep doen op een aantal vuistregels.”

“De kleur kan al één en ander verklappen. Vertoont een witte of rode wijn bijvoorbeeld al bruinige tinten, dan is die wijn ofwel (te) oud ofwel al te veel blootgesteld aan zuurstof en dus geoxideerd. Zo’n wijn kan je natuurlijk niet nòg jaren bewaren.”

Wijnen met een korte kurk zijn meestal bestemd om jong te drinken

“Ook de vorm van fles en kurk geeft de nodige hints. Wijnen in een zwaardere fles zijn meestal exemplaren die een tijdje goed blijven. Wijnen die een lange en glanzende kurk hebben, zijn ook geschikt om langer te bewaren. Die met een korte kurk zijn meestal bestemd om al jong te drinken.”

“De complexiteit en afdronk verraden evenzeer veel. Heeft een wijn makkelijk tien aroma’s in neus en mond en daarnaast een lange afdronk, met ook nog eens voldoende evenwicht en intensiteit, dan zal die haast automatisch veel langer bewaard kunnen worden dan een simpel wijntje.”

Wanneer de druiven van de wijn in relatief koelere Europese wijnlanden werden geteeld, is die wijn langer houdbaar dan een wijn uit een warmer land

“Zelfs de temperatuur in het geboorteland van de druif speelt een belangrijke rol. Wanneer de druiven van de wijn in relatief koelere Europese wijnlanden werden geteeld, is die wijn langer houdbaar dan een wijn uit een warmer land. Zo zijn Franse bourgognewijnen als vanzelf langer houdbaar dan de wijnen uit een warm land als Argentinië of Australië.”

“Vergeet tenslotte de hoeveelheid tannines niet. Als looizuren zijn tannines eigenlijk ook een natuurlijk bewaarmiddel. Waardoor krachtige wijnen met veel tannines dus langer houdbaar zijn dan fruitige wijnen met amper tannines.”

Proef regelmatig

“Proef ook geregeld zelf. Op die manier kan je heel gemakkelijk de oefening maken. Schenk van een geopende fles wijn bijvoorbeeld de dag nadien én nog eens twee dagen nadien een glas in. Smaakt de wijn twee dagen na opening nog goed, zal hij ook op langere termijn houdbaar zijn.”

Heb je van dezelfde wijn een dozijn flessen in de kelder staan? Proef ze om het halfjaar, als kwaliteitscontrole

“Heb je van dezelfde wijn een dozijn flessen in de kelder staan, proef die dan zeker ook op geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld om het halfjaar. Zie dat als een kwaliteitscontrole: merk je op een bepaald moment dat de smaak toch wat achteruit begint te gaan, kan je sneller haast maken met die flessen voor ze helemaal in een neerwaartse spiraal zitten.”

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto waarin jij bewijst dat je aan de slag gaat met de tips van Sepideh en stuur hem door via het Sommelier-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘Sommelier in 3 weken’ in dit dossier.

Bekijk hier Sepidehs food & wine-boek in de HLN Shop.

Lees ook:

Heb je een wijnkelder nodig om je flessen te bewaren? Sepideh legt uit hoe het ook zonder kan (+)

Hoe vol mag je een wijnglas schenken? Sepideh maakt van jou de beste thuissommelier (+)

Was het nu maar 2 dagen of toch een week? Sepideh vertelt hoe en hoelang je ontkurkte wijn kan bewaren (+)