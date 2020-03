Snel de fiets op: fietslening kost nauwelijks halve euro intrest per maand Johan Van Geyte

26 maart 2020

08u30

Bron: spaargids.be 2 Sparen Tien jaar geleden was het nog een rariteit, nu is het de gewoonste zaak van de wereld geworden: een lening afsluiten om een fiets te kopen. De populariteit van elektrische fietsen verklaart natuurlijk veel. Tien jaar geleden was het nog een rariteit, nu is het de gewoonste zaak van de wereld geworden: een lening afsluiten om een fiets te kopen. De populariteit van elektrische fietsen verklaart natuurlijk veel. Spaargids.be bekijkt waar u op moet letten als u geld leent voor een fiets.

De kostprijs van elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/u varieert, maar de meeste hangen ergens tussen de 1.000 euro en 2.500 euro. Voor speed pedelecs, die trapondersteuning bieden tot 45 km/u, rekent u best op 3.000 euro tot 10.000 euro.

Goedkope lening

Stevige prijzen dus, maar daar tegenover staat dat de rentes voor fietsleningen bijzonder laag staan.

* Beobank biedt fietsleningen aan 0,65%.

Voor een krediet van 2.000 euro dat u in twee jaar terugbetaalt, betaalt u 24 maanden telkens 89,89 euro. Totale interesten: 13,36 euro. Dat komt neer op een schamele 56 cent per maand.

* Axa: 0,75%

* Belfius en KBC: 0,80%

Bekijk hier het overzicht van de fietsleningen

Terugverdientijd

Als u het echt slim wil aanpakken, kan u uw elektrische fiets trouwens ook gewoon terugverdienen. Hoe? Door ermee naar het werk te fietsen. Werkgevers mogen hun personeel een belastingvrije vergoeding geven van 0,24 euro per gefietste kilometer die ze tussen hun woon- en werkplaats afleggen.

Stel:

* U woont op 10 kilometer van uw werk.

* Uw werkgever keert een maximale fietsvergoeding uit.

* U bent een topper en fietst op jaarbasis 250 werkdagen. Rekensom: 250 werkdagen x 10 km x 2 (heen en weer) x 0,24 euro = 1.200 euro aan belastingvrije verplaatsingsvergoedingen.

* Een investering van 2.400 euro is dan op twee jaar tijd terugverdiend.

Opgelet!

Uw werkgever is niet verplicht om u een fietsvergoeding uit te betalen, tenzij die is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is vanaf 1 juli wel het geval voor alle bedienden, van wie de arbeidsovereenkomst wordt geregeld in het zogenaamde aanvullend nationaal paritair comité (pc 200), al moet hen niet het maximum van 0,24 euro per gefietste kilometer worden betaald. Zij hebben recht op een minimale fietsvergoeding van 0,10 euro per gereden kilometer, met een maximum van 4 euro per dag.

Leasing

Er zijn nog andere mogelijkheden. Zo bieden meer en meer werkgevers hun medewerkers de kans om in te stappen in een fietsleasing. In ruil voor een vast bedrag krijgt u dan dan een (elektrische) fiets ter beschikking, met daarbij een onderhoudspakket (bijvoorbeeld een technisch nazicht per jaar bij een erkende hersteller), een bijstandsverzekering (bijvoorbeeld voor hulp bij een lekke band of een platte batterij) en een diefstalverzekering. Na - bijvoorbeeld - drie jaar kan u dan de fiets kopen of krijgt u hem. Het is interessanter om via uw werkgever te leasen, omdat die vaak sneller voordelen loskrijgt.

Tip: Elektrische fiets kopen? Bekijk onze aanbieding van e-bikes op HLN Shop.

Fietsbijstand

Ook als particuliere fietser kan het interessant zijn om eens naar de fietsverzekeringen te kijken, zeker als u voor een zeer dure fiets gaat. Een bijstandsverzekering is ook handig voor het geval u batterijpech zou hebben of een platte band moet vervangen.

Lees meer op Spaargids.be:

Elektrische fiets versus speed pedelec: wat is nu het verschil?

Crelan biedt een apart tarief voor fietsleningen

Besparen op je autoverzekering? Zo pak je dat aan

Bron: spaargids.be.