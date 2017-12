Smartphone die draait op Android?

Opgepast, want al na anderhalf jaar (na release) is die niet meer veilig Test-Aankoop vraagt Samsung om automatische veiligheidsupdates toe te staan Brecht Herman

18u13

Bron: Consument 0 ANP 2017-08-31 09:19:38 RIJSWIJK - Een update van een smartphones met het Android besturingssysteem. ANP STEPHAN VAN DEN BOS Consument Smartphones die op Android draaien zijn na gemiddeld anderhalf jaar niet meer veilig, omdat fabrikanten geen updates meer toestaan. In de laatste versie pusht eigenaar Google de beveiligingsupdates wel al rechtstreeks naar de gsm's. Test-Aankoop vraagt nu aan Samsung om daar gebruik van te maken.

“Eigenlijk is Android een ramp op het vlak van updates.” Roy Metz, hightechverantwoordelijke van consumentenorganisatie Test-Aankoop, windt er geen doekjes om. Het besturingssysteem van Google dat op tachtig procent van alle smartphones gebruikt wordt, krijgt meestal geen updates meer na 18 maanden. Die aanpassingen brengen u niet alleen nieuwe – soms overbodige – snufjes, maar lossen ook beveiligingsproblemen op. Zonder bent u dus de gedroomde prooi van hackers die willen rondneuzen in uw gsm.

Wie helemaal mee wil zijn, moet zich dus regelmatig een nieuw toestel kopen. Interessant voor fabrikanten, al is de termijn van 18 maanden – vanaf de release, niet vanaf het aankoopmoment! – eigenlijk een richtlijn van Google zelf. “Het vervelende is dat je als klant afhankelijk bent van de goodwill van het merk, want je weet op voorhand niet hoe lang je toestel up-to-date zal zijn”, zegt Roy Metz.

Je weet op voorhand niet hoe lang je toestel up-to-date zal zijn. Roy Mets (Test-Aankoop)

“Bij een heel populair model zullen fabrikanten dat langer doen, want anders zouden te veel klanten vloeken en in de toekomst bij een ander merk gaan shoppen.” Maar die updates kosten sowieso geld en tijd. “Elke fabrikant legt op het basisbesturingssysteem Android nog een extra laagje, met bepaalde functies of apps. Zodra er van Google een update komt, moet de fabrikant bekijken hoe het die kan implementeren.”

Er is echter beterschap op komst, want in de nieuwste versie van Android, Android 8 (voorlopig enkel op Google Pixel 2 beschikbaar), gaat Google de beveiligingsupdates rechtstreeks naar gebruikers pushen – zonder tussenkomst van de fabrikant. Test-Aankoop gaat nu in een brief aan Samsung vragen, of die Android 8 ook voorzien voor hun populaire toestel Galaxy S7.

Dan blijft de vraag welke smartphone je nu het best koopt. Dan toch maar een iPhone, waarbij het besturingssysteem iOS vier jaar up-to-date blijft? “Daar betaal je natuurlijk een stuk meer voor, terwijl niet elke klant wakker ligt van die veiligheidsupdates”, zegt Metz. “Als je het betaalbaar wil houden, is het vaak interessanter om een midrange-toestel van dit jaar te kopen in plaats van een toptoestel van het jaar voordien. Meestal loopt die hardware gelijk, maar je zal bij het nieuwste toestel wel langer zeker zijn van updates.”