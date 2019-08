Sluiten we binnenkort woonleningen af aan 0 procent? Sven Vonck

27 augustus 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen De Belgische tienjaarrente is sinds deze zomer negatief. Maar wil dat ook zeggen dat de hypothecaire rentes nog verder zullen dalen?

Momenteel schommelt de Belgische tienjaarrente rond -0,30 procent. Nooit eerder was dat rentetarief negatief. Het betekent dat beleggers bereid zijn te betalen om hun geld voor tien jaar te lenen aan de Belgische staat. Ons land is niet alleen. Ook in Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Nederland is de rente negatief. Dat is een gevolg van de vrees voor een wereldwijde recessie, een krimp van de wereldwijde economie. Verschillende economische knipperlichten zijn de voorbije weken en maanden afgegaan, waardoor de Europese Centrale Bank (ECB) in september vermoedelijk haar belangrijkste rentetarief opnieuw zal aanpassen.

Lenen

Hoewel de tienjaarrente een grote invloed heeft op de hypothecaire tarieven die banken aanbieden, is de kans klein dat de hypothecaire rentes nog veel zullen dalen. Dat bleek ook eerder deze zomer uit een rondvraag door de krant De Tijd bij verschillende banken. De rentes voor woonleningen zijn al historisch laag en voor de banken blijft er nu nog amper winstmarge over. De banken verwijzen naar verschillende kosten en taksen die ze moeten aanrekenen. Bovendien verplicht de Nationale Bank hen om extra liquiditeitsbuffers aan te leggen om zich te beter te beschermen tegen woonkredieten die niet kunnen worden terugbetaald.

Bent u nu op zoek naar een woning? Dan heeft het weinig zin om die aankoop uit te stellen in de hoop dat de hypothecaire rentes nog fors zullen dalen. Hebt u daarentegen enkele jaren geleden al een woonlening afgesloten? Dan kan een herfinanciering misschien nog een voordeel opleveren.

Tip: Bereken hier of een herfinanciering voordelig is of niet.

Sparen

De tienjaarrente is ook richtinggevend voor verschillende spaarproducten met een lange looptijd. Denk daarbij aan kasbons, termijnrekeningen of spaarverzekeringen (tak21). Naarmate de Belgische langetermijnrente daalt, kunnen banken ook de rentetarieven voor die spaarproducten nog verder naar beneden trekken.

Op de rente van de gewone spaarrekeningen zal de negatieve langetermijnrente geen grote invloed hebben. De spaarrentes zijn vooral afhankelijk van de kortetermijnrente van de ECB. Ook die is historisch laag en intussen hebben veel banken de rente op hun spaarrekeningen al teruggeschroefd tot het wettelijke minimum van 0,11 procent. Maar als de ECB in september haar belangrijkste rentetarief opnieuw verlaagt, kan dat voor veel banken het sein zijn om toch nog te snoeien in de rente van de spaarboekjes die nog meer aanbieden dan de wettelijke minimumrente.

Momenteel biedt nog slechts de helft van de spaarrekeningen een rente die hoger is dan 0,11 procent. De prijsbrekers bieden nog 0,5 tot 0,85 procent. Bekijk de beste aanbiedingen in dit overzicht.

