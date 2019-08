Sluipverbruik: hoeveel kost het je en hoe kan je het vermijden? Kurt Deman

20 augustus 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie We staan er nauwelijks bij stil, maar overal in huis bevindt zich elektronica die een hele dag stroom verbruikt, ook wanneer de toestellen eigenlijk niet werken. Maar wat kost ons dat en hoe kunnen we sluipverbruik vermijden?

Wat is het?

Sluipverbruik, ook wel sluimerverbruik genoemd, duidt op het stiekeme verbruik van elektrische toestellen in en om uw huis. De continue, verborgen energieafname situeert zich zowel op het vlak van stand-by lampjes, als opladers en decoders of modems. Het ene sluipverbruik valt gemakkelijker te vermijden dan dat van een meer cruciaal apparaat. Het spreekt voor zich dat een onophoudelijke werking van de koelkast onontbeerlijk blijft. Dergelijke toestellen categoriseren we niet onder de noemer sluipverbruik.

Meten is weten

Hoeveel we per jaar aan sluipverbruik uitgeven, valt moeilijk in algemene cijfers uit te drukken. Slimme energiemeters maken het vandaag wel mogelijk om alle sluimerverbruikers op te sporen. U plaatst het apparaatje tussen het te meten toestel en het stopcontact en het vermeldt het exacte verbruik. Eenmaal u de grootste sluipverbruikers kent, gaat u best na waar een besparing mogelijk is en hoe u die realiseert. De oplossingen variëren van het uittrekken van de stekker tot het gebruik van een stekkerdoos met schakelaar, een stekker met timer-functie of – de meest drastische keuze – het vervangen van het toestel.

De grootste sluimerverbruikers

Om u een beeld te geven van de impact op de energiefactuur in een doorsnee gezin zette Sibelga, distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de vijf grootste boosdoeners op een rijtje.

1. Computer met randapparatuur: 33 euro / jaar.

2. Tv met digicorder of dvd-speler: 15 euro / jaar.

3. Koffiezetapparaat: 6 euro / jaar.

4. Hifi-installatie: 6 euro / jaar.

5. Oven met digitale klok: 4 euro / jaar.

De vijf grootste verbruikers kosten u jaarlijks samen dus 64 euro. Het spreekt voor zich dat oudere apparaten meer verbruiken dan de nieuwste versie met een gunstig energielabel. Of een wifimodem eveneens tot de categorie sluipverbruik behoort, valt te betwisten. Weinig mensen willen vandaag nog hun modem voortdurend aan- en uitschakelen. Al kan dat uiteraard wel wanneer u op reis vertrekt.

Vergelijken loont

Naast het uitschakelen van sluipverbruik kunt u uw verbruiksfactuur nog op andere manieren beperken. Zo is het momenteel zeer interessant om uw energiecontract te vergelijken met het marktaanbod.

