Slechte soldaten in het bloed? Tegenwoordig mogen ook kinderen het woord ‘kanker’ horen.

Fee is negen jaar en vecht intussen al 15 maanden tegen leukemie. Tom (41) leverde op zijn veertiende strijd tegen een zeldzame vorm van lymfeklierkanker.

Bij Fee (9) was het een verkoudheid die maar bleef aanhouden. Tom kreeg bij die constante verkoudheid ook nog symptomen van een hartaanval. Bij beiden een aanleiding om zich verder te laten onderzoeken. Bij beiden klonk hetzelfde verdict: kanker.

Tom: “Toen ik klein was, werd dat woord ‘kanker’ niet gebruikt. Dat was nog taboe. De ziekte werd benoemd als lymfoom non-Hodgkin. De dokter legde het uit aan de hand van een vergelijking: in mijn bloed was er een oorlog bezig tussen goede en slechte soldaten.”

Bij Fee was het woord ‘kanker’ geen taboe meer. Volgens Tom toont dit aan hoe de psychologische begeleiding erop vooruitgegaan is in vergelijking met vroeger.

Fee: “Ik kreeg in het ziekenhuis spelbegeleiding en een boekje met uitleg en tekeningen over kanker. Ook mijn klasgenootjes en die van mijn zus hebben die uitleg gekregen. Eigenlijk weet iedereen ondertussen wat ik heb en wat we moeten doen.”

Niet op school, maar toch blijven leren

Fee blijft tijdens de behandeling verder leren. Dan kan dankzij Bednet (vanuit het ziekbed via het internet live de les volgen) en via bijlessen in het ziekenhuis en thuis. Voor Tom was dat nog helemaal anders.

Tom: “Het was tegenstrijdig. In het ziekenhuis waren er wel enkele leerkrachten aanwezig, maar daar was ik te ziek om te leren. Eenmaal thuis was ik weer schoolplichtig, maar was er geen recht op gratis onderwijs.” Het was Toms moeder die destijds het eerste terugbetaalde dossier voor gratis internetonderwijs heeft kunnen verkrijgen. Velen hebben daarna dat voorbeeld gevolgd.

Behandeling staat beter op punt

Op het moment zelf was de impact van de ziekte enorm voor Tom. Toch vindt hij de gevolgen vandaag niet levensbepalend. Hij noemt het een deel van zijn leven. Toch zijn er fysieke gevolgen die hij niet kan negeren, zoals een heupprothese.

Tom: “De medicatie stond in mijn tijd nog niet zo goed op punt als vandaag. Baxters werden ingespoten, pillen of medicatie tegen misselijkheid bestonden nog niet, die kreeg ik nog experimenteel. Doorheen de jaren zijn de behandelingen enorm geëvolueerd, naar een meer doelgerichte behandeling en medicatie.”

Fee zit nog midden in haar strijd. Pas in april zit haar tweejarige behandeling erop. Ze kan de behandeling nu wel thuis verderzetten, in haar vertrouwde omgeving. “Ik moet nog elke dag chemo krijgen, maar dat kan met pilletjes. Of met siroop, maar die lust ik niet. En ik mag weer naar school gaan en volleybal spelen. Eindelijk!”

