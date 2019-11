Singles Day breekt opnieuw records met hallucinante cijfers: hier kan jij goede deals scoren tvc

11 november 2019

10u02 2 Consument Op 11 november is het Singles Day: vrijgezellen zetten zichzelf dan in de bloemetjes met een cadeautje. Maar ook voor anderen is het een goed moment om webwinkels af te struinen naar de beste aanbiedingen. Deze webwinkels geven mooie kortingen.

Nergens zijn er meer vrijgezellen dan in China ten gevolge van de jarenlange eenkindpolitiek. Dat bracht vier studenten in de jaren 90 naar verluidt op het idee om 11 november - 11/11, geen eenzamer getal dan 1 - uit te roepen tot Singles Day. En daar hoort ook een cadeautje voor jezelf bij. Dat gegeven klonk als muziek in de oren van de Chinese webwinkelgigant Alibaba die er dé hoogdag voor koopverslaafden van maakte, vrijgezel of niet.

Vorig jaar werden er op het internetplatform van Alibaba door 400 miljoen mensen voor omgerekend 22,9 miljard euro aan producten gekocht. Ter vergelijking: de bij ons beter bekende koopjesdag Black Friday leidde vorig jaar in de VS ‘maar’ tot 5,6 miljard euro aan omzet in de online winkels. Dit jaar verkocht Alibaba tussen middernacht en het middaguur, een halve dag in Singles Day, al voor bijna 25 miljard euro.

Overzicht aanbiedingen:

Bij Bol.com zijn vooral parfums extra scherp geprijsd. Je kan er tot 70 procent korting krijgen voor parfums. Maar ook heel wat andere producten staan in de aanbieding. Zo kan je een Samsung Galaxy A9 (128 GB) kopen voor 349 euro. Normaal kost dit toestel 549 euro, maar vandaag krijg je 36 procent korting. Liever een ander merk? De webwinkel verkoopt ook andere smartphones aan kortingen tot 20 procent.

Je kan er ook een draadloze bluetooth koptelefoon van Sennheiser op te kop tikken voor 109 euro (61 procent korting). Normaal kost deze 279 euro.

Wie op zoek is naar een koffiemachine kan bij Bol.com ook zijn slag slaan. De webwinkel biedt tot 40 procent korting op diverse toestelen. Voor de de handmatige Krups Nescafé Dolce Gusto Oblo koffiemachine krijg je zelfs 54 procent korting. Zo betaal je er nog maar 41,80 euro voor in plaats van 89,99 euro.

Bij Mediamarkt geven ze een korting van 11 procent op alle producten op de website, maar sommige artikelen staan extra in de aanbieding. Zo kan je er een Dyson steelstofzuiger (V7 MOTORHEAD ORIGIN) kopen voor 229 euro in plaats van 299 euro.

Bij lingeriewinkel Hunkemöller krijg je tot 20 procent korting op de hele collectie, exclusief de Doutzen’s Stories Collection.

Op de kledingwebwinkel About You geven ze 22 procent korting op alle producten.

Bij vidaXL.be zijn allerlei woon- en tuinartikelen in de aanbieding, maar voor Singles Day krijg je nog eens extra 10 procent korting op stoelen en banken.

Op de site van natuurvoedingswinkel Holland & Barrett krijg je alleen vandaag 11 procent extra korting op alles.

Schoenenwinkel Torfs geeft 30 procent korting op geselecteerde artikelen.