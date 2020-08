Sinds januari 2019 betaalt u zo'n 850 euro minder op uw energiefactuur: is de bodem in zicht? Kurt Deman

06 augustus 2020

14u05

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Bij de start van de corona-uitbraak in maart, namen de energieprijzen meteen een forse duik naar beneden. Kijken we nog wat verder, naar de prijzen tussen januari 2019 en juni 2020 (Vlaanderen), dan is de daling ronduit spectaculair te noemen. Voor aardgas gaat het bijvoorbeeld om een daling van circa 600 euro, voor elektriciteit om circa 250 euro. Bij de start van de corona-uitbraak in maart, namen de energieprijzen meteen een forse duik naar beneden. Kijken we nog wat verder, naar de prijzen tussen januari 2019 en juni 2020 (Vlaanderen), dan is de daling ronduit spectaculair te noemen. Voor aardgas gaat het bijvoorbeeld om een daling van circa 600 euro, voor elektriciteit om circa 250 euro. Mijnenergie.be bekijkt de voorspellingen voor de komende maanden en vermoedt dat de energieprijzen nu wel eens op hun allerlaagste niveau zouden kunnen staan.

De federale energieregulator CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, nvdr.) publiceert maandelijks de zogenaamde boordtabellen, met daarop het jaarlijkse factuurbedrag voor gas en elektriciteit op basis van de op dat ogenblik gangbare tarieven. Uit dat handig instrument kunnen we afleiden dat gezinnen tussen januari 2019 en januari 2020 – dus nog even voor de coronacrisis - gemiddeld al ruim 400 euro minder betaalden voor aardgas en enkele tientallen euro’s minder voor elektriciteit. De toenmalige reden? Een zachte winter en dus een lagere verwarmingsbehoefte, geen dreigend stroomtekort en – vooral voor Vlaanderen – goedkopere distributienettarieven. Iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas, moet die laatste trouwens betalen.

Het eerste semester van 2020 deed daar nog eens gemiddeld 200 euro vanaf. Hier was de oorzaak vooral te zoeken bij de coronacrisis, in de lagere energievraag in lockdowntijden, maar ook in de zonnige lente.

Tussen januari 2019 en juni 2020 tekende de daling zich als volgt af in de gemiddelde facturen:



Blijvende daling?

De kans dat die prijscurve de komende maanden nog even sterk daalt, lijkt behoorlijk onrealistisch. De energieprijzen worden namelijk grotendeels bepaald door zaken als heffingen, netkosten, belastingen en taksen... en die blijven allemaal ongewijzigd. Enkel de energiecomponent zelf schommelt mee met de marktevoluties en met de economische activiteit.

Een tweede lockdown zou dus wel degelijk opnieuw een invloed hebben op de energieprijzen die we dit najaar zullen betalen. Als bedrijven grotendeels kunnen verder werken, dan zullen de energieprijzen ook niet meer dalen. Valt de productiviteit toch opnieuw stil, dan zullen de energieprijzen vast ook op het huidige peil blijven hangen.

Niet meer dalen dan? Waarschijnlijk niet en alleszins niet spectaculair, vermoeden de energie-experts: ondernemingen zijn namelijk al iets beter voorbereid op een eventuele tweede en derde golf.

Zelf voorspellen we eerder dat de energieprijzen vanaf nu een tijdje langzaam weer gaan stijgen, maar dat ze ook niet meteen spectaculair de hoogte in zullen gaan. Veel hangt hier natuurlijk wel af van hoe Covid-19 zich verder ontwikkelt. Komt de economische bedrijvigheid ondanks de coronadreiging weer helemaal op toerental, krijgen we voor de verandering nog eens een strenge winter en/of dreigt er een stroomtekort; dan is een serieuze opwaartse prijscorrectie wél waarschijnlijk.

Conclusie

Momenteel zitten de energieprijzen nog steeds laag, misschien wel op zijn allerlaagst. De kans is eerder klein dat ze nog veel lager zakken; als consument rekent u daar beter niet op. Als u de afgelopen maanden nog niet overstapte van energieleverancier, dan is het met andere woorden nú het moment om die huidige lage prijzen vast te klikken. De kans is groot dat u tientallen of zelfs honderden euro’s kan besparen.



